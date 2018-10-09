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Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе

Взрывы, которые потрясли Молдову

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (36)
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Жизнь в нашей стране часто становится смертельно опасна, а взрывы в квартирах и в кафе будут звучать еще не один раз, считает обозреватель Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik, Федор Ларионов. Взрыв на Рышкановке в Кишиневе, где погибли четверо человек, привел к трагедии, которая потрясла всю страну. К сожалению, это очередная трагедия из целого ряда таких же, случившихся в Молдове за последние годы.

Дискуссий много, а толку мало 

Сейчас вокруг случившегося идет множество дискуссий. Но главное, что должно интересовать всякого здравомыслящего человека, — что нужно предпринять, чтобы такая трагедия не повторилась. А уверенности в том, что она не повторится, нет никакой.

Трагедия в Кишиневе: почему появились другие версии, кроме взрыва газа>>>

Взрыв в 20-этажном доме на Рышкановке, когда перекрытия сложились, будто костяшки домино, обнажил не только разорванные железобетонные конструкции, но и пугающую реальность — жизнь в нашей стране, мягко говоря, опасна. Хотя, казалось бы, время-то мирное.

"Были приняты все необходимые меры" — мы это уже слышали

Первое, что бросается в глаза, — это потрясающая способность наших государственных структур и нашего общества быстро забывать о рукотворных катастрофах и не извлекать из них никаких уроков.

Знаете, даже кошки иногда ведут себя разумнее. По крайней мере, они делают выводы из своих ошибок и не допускают, чтобы им опалило усы повторно там, где это однажды произошло.

Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Взгляд изнутри: разрушения от взрыва в доме и работа спасателей
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Стоит отметить, что взрыв на Рышкановке стал далеко не первой трагедией, вызванной утечкой газа (основная версия следствия на данный момент). В 2007 году аналогичный эпизод произошел в Сороках. Тогда погибли четверо человек.

Спустя год Молдову потряс другой случай. В одном из ресторанов торгового центра "Jumbo" из-за неправильной эксплуатации газового баллона произошло воспламенение газа, в результате которого пострадали семеро человек.

В 2016 году, в кафе "La soacra", расположенном на Центральном рынке Кишинева, прогремел взрыв, унесший жизни четверых человек.

Еще один случай произошел в сентябре 2017 года в селе Хрубна Ноуэ, Фалештского района. В результате взрыва, спровоцированного утечкой газа из баллона, погиб четырехлетний ребенок.

Чебуреки никуда не делись 

Помните взрыв в кафе "La soacra"? Там тоже стоял газовый баллон, который как попало подсоединил к плите неизвестный "мастер Самоделкин". Утечка газа, погибли четыре человека. Траур, трагедия. А потом все как-то забылось, при этом чебуречные, пирожковые, и подобные забегаловки не перестали быть привычным пейзажем для городского рынка и плодились дальше. 

Текущая ситуация в доме, где произошел взрыв>>>

И ведь тогда все бегали, пыль столбом стояла. Организовывали комиссии. Проводили проверки. Поправляли галстук, приняв ответственный вид, и кряхтя от непривычки, выступали по телевизору. В общем, принимали меры. Не простые меры, а "все необходимые".

Прошло два года и вот, со всеми этими "принятыми мерами", в доме на Московском проспекте взрывается газ. Точно такая же ситуация. Тоже газовый баллон, тоже установлен нелегально. Погибли четверо человек. Траур, трагедия.

Коротка память у чиновника 

И опять "принимают все необходимые меры". Понимаете, все это начинает всерьез пугать. Как думаете, в кабинетах чиновников об этой трагедии долго будут помнить? Не верю ни секунды. Тем более что выборы на носу.

Очень велик шанс, что все быстро утихнет. Как только закончатся восстановительные работы и зияющий на весь проспект провал в стене дома закроют плитами, — с глаз долой. Будто камушек в воду — бульк, и будто и не было ничего.

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
© Sputnik / Osmatesco
Страшные кадры места взрыва в Кишиневе на Московском проспекте
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Остается только гадать, где взорвется газ, утекший из баллона, в следующий раз, сколько этажей обрушится и сколько людей при этом погибнет. Говорю это затем же, зачем дети рассказывают друг другу о разных выдуманных ужасах — будто заклинание, чтобы не случилось ничего плохого и на самом деле, не дай Бог!

И, наверное, вы об этом уже подумали, но на всякий случай вот вам совет — вспомните, нет ли у вашего соседа за стенкой газового баллона на кухне (и на балконе еще штуки три про запас). Хотя откуда вам это знать, нынче люди живут десятилетиями на одной площадке и имен друг друга не знают. 

Но даже если там и есть баллон — а что вы сделаете? Жаловаться-то некому.

Реально, некому. Мы надеемся на чиновников. Они надеются на самих жильцов, — мол, они сами должны беречь свои квартиры. Повторяем свои ошибки и так и живем, спихивая все друг на друга.

Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (36)

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Теги:
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