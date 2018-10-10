Сегодня в Молдове начинается прием заявок на получение новых паспортов

С сегодняшнего дня начинается выдача паспортов с продленным сроком действия на десять лет.

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Агентство государственных услуг напоминает, что начиная с 10 октября граждане Молдовы могут подать заявку на получение новых паспортов, действительных десять лет.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как в Молдове летом без проблем получить паспорт для ребенка

Что еще изменилось в паспортах

Помимо того, что срок действия паспорта продлен с семи до десяти лет, в новых образцах документа будет отсутствовать графа "Национальность" и не будет указана группа крови.

Уточняется, что граждане Республики Молдова могут одновременно иметь два действительных паспорта — старый и новый, при условии, что персональные данные в двух документах идентичны. Это предусмотрено в Законе об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы.

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Желающие могут получить новый паспорт, помимо того, что уже имеют, пока путешествуют. Сохранение старого документа дает возможность гражданам получить еще одну визу, пока они используют второй паспорт.

Где и как можно получить новый документ

Заявление на получение нового паспорта можно оставить в любом мультифункциональном центре Агентства госуслуг независимо от места прописки.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдавский паспорт стало получить проще: что изменилось

Те, кто находится за границей, могут обратиться на месте пребывания в дипломатические миссии Республики Молдова.

Для получения второго паспорта не обязательно представлять свидетельства о гражданском положении, если в личных данных заявителя не было изменений.

Также при получении нового паспорта гражданам больше не придется представлять справку о группе крови.