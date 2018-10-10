В Кишиневе прощаются с погибшими при взрыве в многоэтажном доме

Во дворе дома по Московскому проспекту в столице собрались десятки кишиневцев.

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Утром в среду в Кишиневе прощались с погибшими при взрыве в многоэтажном доме на Московском проспекте.

ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке>>>

Десятки кишиневцев собрались во дворе дома №11, где произошел взрыв, чтобы проститься с женщиной и ее маленьким сыном, погибшими в результате обрушения бетонных плит. Многие люди плакали. На прощании присутствовали близкие друзья и коллеги погибшей женщины.

Мать и сына похоронят вместе на кишиневском кладбище Святого Лазаря. По погибшим была проведена христианская панихида, прощание продлится до 12.00.

Трагедия в семье: мама с сыном погибли, муж выжил

Напомним, накануне после разбора завалов были найдены два тела погибших — 30-летней преподавательницы и ее четырехлетнего сына. Муж женщины, выходец из Камеруна, выжил при взрыве.

© Sputnik / Miroslav Rotari Правозащитник: пострадавшие от взрыва на Рышкановке имеют право на новое жилье

Погибшая преподавала в Государственном педагогическом университете имени Крянгэ.

Помощь семьям погибших

Все расходы по похоронам погибших при взрыве в многоэтажном доме в Кишиневе взял на себя благотворительный фонд "Din suflet". Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон.

"Благотворительный фонд Первой леди "Din Suflet" принял решение взять на себя все понесенные ими расходы, в том числе расходы на похороны погибших", — отметил глава государства.

© Photo : Facebook Появились фото в соцсетях предполагаемых погибших

Не первый взрыв газа, но первый — такой мощный

Взрыв на Рышкановке стал далеко не первой трагедией, вызванной утечкой газа (основная версия следствия на данный момент). В 2007 году аналогичный эпизод произошел в Сороках. Тогда погибли четверо человек.

Спустя год Молдову потряс другой случай. В одном из ресторанов торгового центра "Jumbo" из-за неправильной эксплуатации газового баллона произошло воспламенение газа, в результате которого пострадали семеро человек.

В 2016 году, в кафе "La soacra", расположенном на Центральном рынке Кишинева, прогремел взрыв, унесший жизни четверых человек.

Еще один случай произошел в сентябре 2017 года в селе Хрубна Ноуэ, Фалештского района. В результате взрыва, спровоцированного утечкой газа из баллона, погиб четырехлетний ребенок.