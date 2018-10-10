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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном богослужении по случаю прибытия мощей святителя Спиридона Тримифунтского, доставленных в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа Спасителя

Игорь Додон назвал дату визита патриарха Кирилла в Молдову

© Sputnik / Sergey Pyatakov
Общество
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Президент Молдовы обсудил с предстоятелем РПЦ предстоящий визит.

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Президент Игорь Додон обсудил с митрополитом Молдовы четырехдневный визит патриарха Кирилла в нашу страну, который состоится с 25 по 28 октября.

"Провел встречу с Его Высокопреосвященством, Митрополитом Кишиневским и Всея Молдовы Владимиром, — написал Додон на своей странице в Facebook. — Обсудили с ним детали подготовки запланированного на 25-28 октября пастырского визита в Молдову Его Святейшества, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла".

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
© Sputnik / Сергей Пятаков
Президент Молдовы раскрыл детали визита в республику патриарха Кирилла

Предстоятель Русской православной церкви проведет молебен в кишиневском Соборе Рождества Христова 25 октября. Сообщается, что в программе визита патриарха — посещение не только Кишинева, но также городов Бендеры (26 октября), Комрата (27 октября) и Бельц — 28 октября.

"Визита Патриарха Кирилла ждет весь православный народ Молдовы. Выразил уверенность в том, что Митрополия Молдовы навсегда сохранит единство с Русской Православной Церковью", — отметил Игорь Додон.

Патриарх Кирилл ранее дважды совершал визиты в Молдову — в 2011 и 2013 годах.

Семейные ценности

Ранее в Кишиневе прошел Всемирный конгресс семей. В мероприятии приняли участие более двух тысяч человек, приглашенных из десятков стран мира, в том числе высокопоставленные государственные деятели, представители различных религиозных конфессий, эксперты, члены академических кругов, гражданского общества, формальных и неформальных групп и т.д.

Конгресс объединил сотни организаций, десятки тысяч активистов и миллионы адептов по всей планете. За последние годы подобного рода мероприятия прошли во многих городах мира — Праге, Женеве, Варшаве, Амстердаме, Мадриде, Сиднее, Солт-Лейк-Сити, Тбилиси.

Форум в Кишиневе курировал лично президент страны Игорь Додон. Молдавский лидер в рамках приветственного слова отметил, что делегаты из десятков государств, представители христианских конфессий и других религий, приехали в столицу Молдовы, чтобы сказать свое слово по поводу одного из самых чувствительных вопросов этого времени.

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Теги:
официальный визит, патриарх Кирилл, Игорь Додон
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