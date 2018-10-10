Будут ли и дальше взрываться в Молдове "квартирные бомбы"

У властей нет готового решения, как обезвредить самодельные газовые агрегаты, которые массово устанавливают по всей стране.

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik, Александр Исаев. "Квартирные бомбы" — именно так окрестили журналисты газовые баллоны, которые нелегально устанавливают в домах, уличных забегаловках и даже в приличных кафе. Немало уже взрывов было в городах и селах Молдовы по причине утечки газа из самодельных газовых установок. И немало людей погибло.

Казалось бы, властям уже давно пора все это взять и прекратить, раз и навсегда. Но оказывается, не так все просто.

Смертельно опасная угроза, о которой все забыли

Если вы заметили, то даже призывы "звонить и сообщать" о нелегальных газовых баллонах сформулированы местными властями предельно расплывчато. Если вы вчитаетесь в текст, то окажется, что сообщать призывают не о самих баллонах. А о, цитирую "возможной угрозе утечки газа или пожара".

А знаете, почему так? Потому что неизвестно, что это вообще такое — "нелегальный баллон". Ведь у нас в Молдове нет вообще никаких правил использования бытового сжиженного газа. Вы не знали? Подчеркнем двумя чертами — ни-ка-ких. Никто не знает даже, какой государственный орган должен все это регулировать.

© Sputnik / Rodion Proca Юрист: что делать, если у соседей газовый баллон

Вот еще одна цитата. "Проблема использования сжиженного газа существует. Нет механизмов, регулирующих их использование в домашних хозяйствах, режим и условия их эксплуатации никто не соблюдает. Старая система предусматривала, что поставщик взаимодействовал с клиентами, менял баллоны, проводил испытания, делал ремонт. В настоящее время этой системы не существует", — передает один из телеканалов Молдовы слова эксперта из Агентства по техническому надзору РМ.

Надеюсь, теперь даже оптимисты разделят мою тревогу и страх. Ведь с такой постановкой дела взрывы в городах и селах Молдовы будут звучать и впредь. Обязательно будут, к сожалению!

Власть должна обеспечить безопасность своих граждан любой ценой

После взрыва в Кишиневе в социальных сетях начались возгласы — проверить все квартиры в многоэтажных домах поголовно! И даже со стороны некоторых ответственных лиц прозвучали такие призывы — пройти и проверить.

А вот местные власти разводят руками. Не имеем, дескать, права. Неприкосновенность жилища.

То есть, Конституцию интерпретировать в Конституционном суде — у властей нет проблем. Продать здоровенный участок земли в Кишиневе иностранному государству — да ради Бога. Вышибать со спецназом двери у какого-нибудь уголовника, хранящего в квартире нелегальный "ствол" с тремя патронами — отлично отработана процедура.

Но на выявление эгоистичных, жадных и глупых "фокусников", которые в попытке сэкономить двадцать леев угрожают разворотить взрывом целый подъезд многоэтажного дома и убить десяток человек, — на это у вас полномочий не хватает?

Давайте, сделайте что-нибудь, господа власть. Соберите комиссию, организуйте внеочередное заседание парламента, поменяйте какой-нибудь закон или примите новый. Или учредите специальные войска при "Кишинэу-газе", что ли. Мы не знаем, мы простые люди. Но делайте что-нибудь.

На то вы и власть, чтобы решать проблемы и брать на себя ответственность.

Власти пытаются действовать, но непонятно, что из этого выйдет

Что делать, власти толком не знают. Хотя, справедливости ради, нельзя не отметить, что решение пытаются найти. По этой теме высказался даже премьер-министр Павел Филип. Впрочем, его слова только подчеркнули, насколько отчаянная сложилась ситуация.

© Sputnik / Nicu Goncear В Кишиневе прощаются с погибшими при взрыве в многоэтажном доме

"Это не должно быть проблемой. Мы говорили об этой теме не один раз. Я знаю, что были разработаны несколько проектов. Давайте теперь срочно вернемся к ним и посмотрим, на какой стадии мы находимся в данной ситуации", — сказал премьер.

Вопрос о запрете газовых баллонов в многоэтажных домах выше определенной высоты собираются рассмотреть на заседании муниципального совета. Но удастся ли найти решение муниципальным советникам — неизвестно. Надежд не особенно много, честно говоря. Там еще с незаконным строительством до конца не разобрались…

Каким словом назвать жизнь в Молдове

Взрыв на Рышкановке стал далеко не первой трагедией, вызванной утечкой газа. В 2007 году аналогичный случай произошел в Сороках. Тогда погибли четверо человек.

Спустя год Молдову потряс другой случай. В одном из ресторанов торгового центра "Jumbo" из-за неправильной эксплуатации газового баллона произошло воспламенение газа, в результате которого пострадали семеро человек.

© Sputnik / Nicu Goncear Кодряну рассказал о текущей ситуации в доме, где произошел взрыв

В 2016 году, в кафе "La soacra", расположенном на Центральном рынке Кишинева, прогремел взрыв, унесший жизни четверых человек.

Еще один случай произошел в сентябре 2017 года в селе Хрубна Ноуэ, Фалештского района. В результате взрыва, спровоцированного утечкой газа из баллона, погиб четырехлетний ребенок.

Получается, что жизнь в Молдове — это большая лотерея, где вместо выигрышей — проигрыш, утрата имущества, потеря близких или мучительная смерть. И ведь потом окажется, что виноватых не найдешь.