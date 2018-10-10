В Кишиневе продолжаются работы в доме, где прогремел взрыв

Спасатели и карабинеры привлечены к работам по демонтажу фрагментов жилого здания в Кишиневе, где произошел взрыв.

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Более 100 спасателей и карабинеров привлечены к работам по демонтажу фрагментов жилого здания в Кишиневе на Московском проспекте, 11/5, где произошел взрыв в минувшую субботу. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД (ГИЧС).

© Sputnik / Nicu Goncear В Кишиневе прощаются с погибшими при взрыве в многоэтажном доме

Работы ведутся на 14, 15 и 16 этажах высотки под руководством главы ГИЧС Михая Харабаджиу. Во дворе дома установлена палатка, куда все желающие могут принести вещи или продукты для пострадавших.

По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в больнице железнодорожников временно размещены 22 пострадавших, двое раненных находятся еще в больнице скорой медицинской помощи.

На протяжении вчерашнего дня 54 человека получили возможность зайти в свои квартиры, которые находятся в подъезде, где прогремел взрыв. Они смогли забрать часть своих вещей.

Взрыв газового баллона произошел ночью 6 октября. Погибло четыре человека (из которых двое граждан Израиля).