Громкая отставка — с поста ушла глава Агентства общественного здоровья

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Директор Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Елена Паланчук подала в отставку. Она занимала эту должность с февраля 2018 года. Причина отставки не объявлена, но приказ уже подписан министром здравоохранения Силвией Раду.

Паланчук была назначена директором НАОЗ после конкурса, организованного министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. До того она занимала пост директора районной больницы Оргеевского района. Паланчук является доктором медицинских наук, имеет степень магистра в области общественного здравоохранения, она окончила Академию государственного управления.

© Sputnik / Владимир Вяткин Корь в Молдове - страшные цифры и признания чиновников

Как сообщили в Минздраве, исполнять обязанности главы НАОЗ до организации конкурса на вакантную должность будет действующий заместитель директора этого Агентства Николае Фуртунэ.

Существует ли связь между отставкой и распространением кори?

Ранее премьер-министр Павел Филип подверг критике деятельность НАОЗ по борьбе с распространением кори в стране. В августе власти объявили о том, что в Республике Молдова введен оранжевый код в связи со вспышкой этой инфекции.

С отчетом в парламенте по этой проблеме выступят министр здравоохранения, труда и социальной защиты Силвия Раду, а также министр образования, культуры и исследований Моника Бабук. Решение вызвать в парламент министров депутаты приняли на прошлой неделе.

Вспышка кори в Молдове охватывает все новые территории. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксированы в районах Чадыр-Лунга, Вулканешты, Унгены, Тараклия, Кагул, Кантемир, Окница, Ниспорены, Хынчешты и в муниципии Кишинев.