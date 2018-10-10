Первыми в Молдове за проблемы с газовыми приборами взялись власти Оргеева

Мэр города Оргеев Илан Шор распорядился проверить все жилые многоэтажки на предмет использования баллонов с газом – после трагедии в Кишиневе этот вопрос стал не просто актуальным, а жизненно важным.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Мэр Оргеева Илан Шор распорядился начать в городе широкую кампанию по информированию населения о необходимости соблюдать правила пользования бытовыми газовыми приборами. К такому решению властей подтолкнула трагедия, произошедшая в Кишиневе на Рышкановке.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе продолжаются работы в доме, где прогремел взрыв

Напомним, что в День вина в молдавской столице произошел взрыв в жилом многоэтажном доме. Причиной ЧП с наибольшей вероятностью стало незаконное использование в одной из квартир газового баллона. В результате трагедии погибли четыре человека, среди которых — маленький ребенок.

В чем суть Оргеевской кампании

Не дожидаясь, пока грянет гром, власти города всерьез взялись за наболевшую проблему – ненадлежащее использование газовых приборов. Кампания продлится до 31 октября и призвана предупредить аварии с газовыми приборами и баллонами со сжиженным газом. Волонтеры, добровольцы, а также представители местной власти и комании "Орхей Газ" будут ходить по домам и квартирам.

Архитектор: часть пострадавшего дома на Рышкановке может быть разобрана>>>

Наведаются также в заведения общепита — кафе и столовые, где тоже зачастую используются баллоны для приготовления пищи. Тем более, что и закон, и печальный опыт на их стороне.

© Sputnik / Miroslav Rotari Претор Рышкановки ответил, есть ли риск обрушения дома, где произошел взрыв

Законом о противопожарной безопасности, органы центральной и местной власти обязаны обеспечить помощь Службе пожарной охраны и спасателям, в вопросах информирования населения. А что касается статистики, увы, взрыв на Рышкановке — не первый, когда взрывались газовые баллоны, но — самый сильный. В качестве основной версии следственные органы рассматривают взрыв газа из баллона, установленного в нарушение правил безопасности.

Печальная статистика по городам Молдовы

В 2007 году взрыв газа произошел в Сороках. Тогда погибли четыре человека. Спустя год Молдову потряс другой случай. В одном из ресторанов торгового центра "Jumbo" из-за неправильной эксплуатации газового баллона произошло воспламенение газа, в результате которого пострадали 7 человек. Случилось это 14 февраля – аккурат в День влюбленных, когда все бары и заведения были переполнены.

В 2016 году, в кафе "La soacra", расположенном на Центральном рынке Кишинева, прогремел взрыв, унесший жизни четырех человек. Еще один случай произошел в сентябре 2017 года в селе Хрубна Ноуэ, Фалештского района. В результате взрыва, спровоцированного утечкой газа из баллона, погиб четырехлетний ребенок. Примечательно, что во многих случаях трагедии приводили и к гибели пожарных и спасателей.

Просветительская работа

"К сожалению, мы не застрахованы от таких происшествий. Потому что главная причина — это банкротство старой системы городского управления. Мы отказались от советской системы городского управления, но, к сожалению, так и не придумали свою новую модель управления городским хозяйством", — отметил Виктор Гурэу в интервью Sputnik.

Эксперт: не исключаю, что на Рышкановке взорвался не газ, а пластит>>>

Это означает, добавил он, что не ведется работа по предупреждению и контролю возникновения ситуаций, опасных для жизни людей. Однако в Оргееве городские власти поняли, насколько важна просветительская работа и до конца октября вплотную займутся этим вопросом.