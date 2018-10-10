Между Минском и Кишиневом открылся прямой авиарейс

Договоренности об этом была достигнута во время встречи президентов Молдовы и Белоруссии.

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Теперь самолеты будут курсировать напрямую между столицами Белоруссии и Молдовы. Белорусская государственная авиакомания "Белавиа" открывает рейс Минск-Кишинев.

Самолет между Минском и Кишиневом будет летать пять раз в неделю. Первый рейс прибудет в Кишинев 30 октября.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове откроют прямой авиарейс между Кишиневом и Минском

Договоренность об открытии прямого воздушного рейса между Молдовой и Белоруссией была достигнута в результате дискуссий между президентом РМ Игорем Додоном и президентом РБ Александром Лукашенко во время визита белорусского лидера в нашу страну.

Рейсы из Минска будут осуществляться в 13.00 по вторникам, четвергам и воскресеньям, и в 8.00 — по понедельникам и пятницам. Вылеты из Кишинева — в 14.05, по вторникам, четвергам и воскресеньям и в 09.05 по понедельникам и пятницам. Посадка в аэропорту Минска — в 16.30 и 11.30 соответственно.

Полет займет около полутора часов, цена билета в одну сторону — от 83 евро, в обе стороны — от 153 евро.

Кишиневское направление популярно в России и в Румынии

Летом этого года российский сайт, специализирующийся на популярных туристических направлениях среди граждан страны, выяснил, куда на короткие праздники чаще всего едут и летят россияне.

Вместе с тем развиваются и маршруты, связывающие Молдову с Румынией. В сентябре румынская компания Tarom соединила Республику Молдова с Румынией новым регулярным рейсом в Тимишоару. Открытие маршрута состоялось в Кишиневском аэропорту.

Рейс осуществляется трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Цены на билеты начинаются от 100 евро в обе стороны, включая налоги и сборы.

Собственная госавиакомпания Молдовы продана с молотка

Между тем, в авиационном бизнесе в самой Молдове дела идут не очень хорошо. После приватизации государственной авиакомпании Air Moldova в парламент были вызваны представители министерства экономики и инфраструктуры и Агентства государственной собственности.

Депутаты хотят убедиться, что конкурс по приватизации компании прошел без нарушений.

Разобраться в обстоятельствах приватизации Air Moldova потребовал и президент Молдовы Игорь Додон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон потребовал разобраться в обстоятельствах приватизации Air Moldova

По итогам тендера на приватизацию авиакомпании Air Moldova комиссия по проведению коммерческих и инвестиционных конкурсов определила в качестве победителя компанию "Civil Aviation Group". Стоимость сделки купли-продажи превысила 1,2 миллиарда леев, из которых 50 миллионов леев были переведены в государственный бюджет. Остальная часть суммы — это долги "Air Moldova", которые должен оплатить инвестор.

Правительство решило приватизировать авиакомпанию, чтобы избежать ее банкротства. В последние годы операционные результаты компании неуклонно снижаются. В 2015 году "Air Moldova" понесла убытки в размере 227 миллионов леев, в 2016 году — получила прибыль в размере 8,54 миллиона леев, в 2017 году потери составили 190,4 миллиона леев. В первой половине 2018 года задолженность компании составила 1,283 миллиарда леев.