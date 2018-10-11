Старт для молодежи: кто получит гранты на воплощение бизнес-идей

Большая часть молдавской молодежи, порядка 55% проживает в сельской местности, где найти работу сложнее, чем в городе. Государство предлагает им остаться дома и начать собственный бизнес.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Сельская молодежь Молдовы сможет получить гранты на открытие собственного бизнеса. Соответствующий проект закона утвердил кабмин на очередном заседании в среду.

Рост безработицы среди молодежи

Как поясняет министерство экономики и инфраструктуры, на данный момент безработица среди молодежи остается на сравнительно высоком уровне и составляет 7%, тогда как в среднем по стране ее уровень колеблется в районе 4%. По данным Национального Бюро статистики, на рынке труда задействованы только трое из десяти молодых людей в возрасте от 18-ти до 35-ти лет.

Для разрешения данной ситуации власти внедряют программу "START pentru TINERI o afacere durabila pentru tine acasa" (Старт для молодежи – устойчивый бизнес дома).

Согласно документу, финансовая помощь на открытие собственного бизнеса будет предоставляться молодым людям с самыми новаторскими идеями. Ее разделят на два типа.

Некоторым авторам идей предоставят бизнес-ваучер, который обеспечит доступ к консультациям и услугам по обучению на сумму 10 тысяч леев.

По планам профильного ведомства, государство поддержит прямыми инвестициями порядка 250-ти проектов. На эти цели в бюджете предусмотрено 60 миллионов леев. По прогнозам, программа "START pentru TINERI o afacere durabila pentru tine acasa" поможет открыть порядка 400 рабочих мест.

Гранты для молодежи

Второй тип финансовой поддержки это — гранты, которые будут выдавать в размере не более 80% от необходимой суммы инвестиций. При этом сумма не должна превышать 180-ти тысяч леев, отмечает министерство экономики.

Также стало известно, что в Молдове стартует проект для молодежи "iExper 2.0", об этом заявил в пресс-центре Sputnik Молдова председатель молодежного движения "Последователи Стефана" Думитру Ройбу.

Как рассказал Ройбу, проект уже во второй раз запускает молодежное движение "Последователи Стефана" совместно с "YMCA Moldova". Главная цель этого проекта — разностороннее развитие молодежи.

Регистрация открыта

Ройбу отметил, что в данный момент начинается регистрация для участие в проекте, которая продлится до 20 октября. Подать заявку могут все желающие от 18 до 25 лет на официальной странице организаторов в Facebook.

"Мы хотим развивать и мотивировать молодежь в стране, устраивая им встречи с несколькими экспертами из разных сфер деятельности. Лекции и тренинги будут проходить раз или два в неделю, что очень удобно участникам", — добавила координатор проекта Анастасия Фойу.

Волонтер Октавиан Рус считает, что этот проект станет помощью многим молодым людям и стране в целом.

"Наше общество лишено энтузиазма, и, не побоюсь этого слова, деморазиловано. Дело в том, что молодежь действительно хочет уехать из Молдовы. Они наслышаны о многих неудачах других людей в республике. А мы нашим проектом хотим показать, что в Молдове можно реализовать себя, создать карьеру и, если работать, то есть все шансы достичь успеха", — объяснил он.

Организаторы подчеркнули, что пока запланировано около десяти лекций с разными экспертами.

"Их имена мы пока не называем, но это будут известные люди из сферы экономики, дипломатии, бизнеса, журналистики и других областей. Это люди, которые уже многого добились и постоянно приносят пользу государству, — подытожил Ройбу.

Проект продлится приблизительно до января 2019 года.