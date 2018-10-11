В Молдове восстановили памятник Герою Советского Союза

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Завершились работы по реставрации надгробного памятника на могиле Героя Советского Союза, гвардии капитана Михаила Плугарева, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

© Sputnik / Miroslav Rotari Петрович: власти Молдовы официально признали поисковые организации

Как рассказал Петрович, за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, высокого звания "Герой Советского Союза" было удостоено 11 тысяч 657 человек и среди них — наш соотечественник.

"Михаил Михайлович Плугарев воевал с первого дня войны, был ранен 8 июля при обороне на реке Прут, защищал Одессу, Кавказ, сражался на Кубани. За подвиг, совершенный 75 лет назад в ходе Керченско-Эльтигенской операции, был удостоен звания Героя Советского Союза", — уточнил Петрович.

Он добавил, что после войны и тяжелых ранений Плугарев был демобилизован и вернулся в Молдавию, в село Бардар, где и остался жить до своей смерти.

По словам Петровича, место захоронения героя удалось найти на гражданском кладбище села Бардар Яловенского района в рамках проекта "Герои Советского Союза: навечно в памяти Молдавии".

Закрепить пройденное — памятник Героя Советского Союза в Яловенском районе>>>

В ходе реставрационных работ был восстановлен надгробный памятник в виде пирамиды, установлена плита с портретом Плугарева, взамен треснувшей таблички с текстом была установлена новая, пояснил Петрович.

Помимо этого, как уточнил собеседник, памятник после ремонта покрыли специальным консервационным раствором, предохраняющим сооружение от разрушения. А также очищена от зарослей прилегающая территория и заново покрашена ограда.

Памятник Герою благоустроен в рамках деятельности Национального Координационного Комитета "Победа" силами общественных организаций "Русский историко-патриотический клуб" и "Август".