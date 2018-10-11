В Молдове восстановили памятник Герою Советского Союза

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Завершились работы по реставрации надгробного памятника на могиле Героя Советского Союза, гвардии капитана Михаила Плугарева, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Как рассказал Петрович, за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, высокого звания "Герой Советского Союза" было удостоено 11 тысяч 657 человек и среди них — наш соотечественник.
"Михаил Михайлович Плугарев воевал с первого дня войны, был ранен 8 июля при обороне на реке Прут, защищал Одессу, Кавказ, сражался на Кубани. За подвиг, совершенный 75 лет назад в ходе Керченско-Эльтигенской операции, был удостоен звания Героя Советского Союза", — уточнил Петрович.
Он добавил, что после войны и тяжелых ранений Плугарев был демобилизован и вернулся в Молдавию, в село Бардар, где и остался жить до своей смерти.
По словам Петровича, место захоронения героя удалось найти на гражданском кладбище села Бардар Яловенского района в рамках проекта "Герои Советского Союза: навечно в памяти Молдавии".
Закрепить пройденное — памятник Героя Советского Союза в Яловенском районе>>>
В ходе реставрационных работ был восстановлен надгробный памятник в виде пирамиды, установлена плита с портретом Плугарева, взамен треснувшей таблички с текстом была установлена новая, пояснил Петрович.
Помимо этого, как уточнил собеседник, памятник после ремонта покрыли специальным консервационным раствором, предохраняющим сооружение от разрушения. А также очищена от зарослей прилегающая территория и заново покрашена ограда.
Памятник Герою благоустроен в рамках деятельности Национального Координационного Комитета "Победа" силами общественных организаций "Русский историко-патриотический клуб" и "Август".