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Комсомола в Молдове больше нет, но братство осталось

© Sputnik / Miroslav Murazov
Общество
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Ветераны комсомольской организации рассказали о предстоящем юбилее ВЛКСМ, великих стройках и связях между комсомольцами в странах бывшего СССР.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Молдавским комсомольцам, которые были частью всесоюзной организации ВЛКСМ, есть чем гордится и что вспомнить – таков был лейтмотив выступления на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова представителей "Ассоциации бывших руководителей организации молодежи Молдовы".

По словам бывшего секретаря ЦК ЛКСМ Молдавии Григория Кушнира, школу комсомола прошли миллионы юношей и девушек. В истории человечества комсомол – это самая многочисленная и организованная молодежная организация.

"Из комсомола вышли известные государственные деятели. Они и сегодня работают в структурах власти, в том числе — в парламенте Молдовы. Это люди, которые прошли школу управления во время работы в комсомоле на разных уровнях", — отметил Кушнир.

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Он проинформировал, что 29 октября в зале кишиневской Филармонии пройдет праздничный концерт. Также, по его словам, Ассоциация готовит документальный фильм "100 лет ВЛКСМ" и книгу-альбом о деятельности комсомола. К столетию создан международный организационный комитет, куда вошли два представителя Молдавии – бывшие первые секретари ЦК Комсомола Молдавии Петр Кириллович Лучинский и Дмитрий Петрович Брагиш.

По словам бывшего секретаря ЦК ЛКСМ Молдавии Валерия Кицкана, в советской Молдавии и СССР в целом комсомольцы принимали участие в создании предприятий, многочисленных инфраструктурных проектах, строительстве домов и т.д. "Они вносили огромный вклад в экономику страны", — подчеркнул Кицкан.

"Наше время — шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы – окрашено хорошими тонами и хорошими делами. Современной молодежи есть, чему поучиться у нас", — сказал Кицкан.

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В свою очередь бывший завотделом ЦК ЛКСМ Молдавии Петр Соломаха напомнил о строительстве в Кишиневе Комсомольского озера (современное название "Валя морилор"), обувного предприятия "Зориле", в котором также приняли участие комсомольцы.

Отвечая на вопросы журналистов, Григорий Кушнир отметил, что сегодня, несмотря на то, что ВЛКСМ больше нет, отношения между комсомольцами сохранились на самых разных уровнях на пространстве стран бывшего СССР.

"Эти отношения можно назвать братством", — сказал Кушнир.

Ударными комсомольскими стройками в Молдавской ССР было объявлено строительство Молдавской ГРЭС, Бендерского шелкового и Тираспольского хлопчатобумажного комбинатов, Резинского цементного завода, металлургического завода в городе Рыбница, были построены другие важные экономические и социальные объекты.

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Теги:
история СССР, комсомол, Комсомольское озеро, общество, история Молдовы, молодежь, пресс-конференция, Петр Соломаха, Валерий Кицкан, Григорий Кушнир, МССР, СССР, Общество
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