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Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе

Сносить дом, пострадавший от взрыва в Кишиневе, не будут — премьер-министр

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Дом может быть восстановлен и жильцов в него снова заселят, заявил глава правительства республики.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Пострадавший от взрыва в Кишиневе дом можно восстановить, и после работ по укреплению конструкций в него вернутся жильцы. Об этом заявил Павел Филип на заседании комиссии по ликвидации последствий взрыва.

Пострадавший блок будет укреплен

Филип поблагодарил спасателей, пожарных, полицейских и врачей за профессиональные и самоотверженные действия во время спасательных работ. 

По словам премьер-министра, была проведена экспертиза пострадавшего жилого блока. Согласно предварительным выводам экспертов, блок можно восстановить и после проведения работ по укреплению дома жильцы вернутся в свои квартиры. 

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После того, как техническая экспертиза будет полностью завершена, проектированием и восстановлением блока займется примэрия Кишинева.

Тех, кто остался без крыши над головой, обеспечат временным жильем

Также Павел Филип поручил обеспечить временным жильем всех жильцов подъезда, в котором произошел взрыв. "Все, кто жил в поврежденном подъезде, должны иметь временное жилье и все необходимые условия. Приоритет номер один — это люди", — сказал премьер.

Премьер-министр поставил ответственным лицам задачу отыскать правовые решения, которые могут предотвратить подобные трагедии в дальнейшем. 

"При необходимости внесите исправления в правовые рамки, если нам нужно изменить механизмы использования газовых баллонов", — сказал глава правительства.

Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Будут ли и дальше взрываться в Молдове "квартирные бомбы"

Премьер-министр поручил министру экономики и инфраструктуры создать рабочую группу, которая через неделю должна представить план действий по предотвращению подобных ситуаций.

В больницах остаются пострадавшие

Более 100 спасателей и карабинеров были привлечены к работам по демонтажу фрагментов жилого здания в Кишиневе на Московском проспекте, 11/5, где произошел взрыв в минувшую субботу. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД (ГИЧС).

По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в больнице железнодорожников были временно размещены 22 пострадавших, двое раненых находятся еще в больнице скорой медицинской помощи.

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Теги:
взрыв на Рышкановке, газовый баллон, происшествие, восстановление, дом, взрыв, Молдова, Кишинев, Общество
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