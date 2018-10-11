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Работа прививочного кабинета детской поликлиники, архивное фото.

Эпидемия кори в Молдове: безответственные родители или бесполезные вакцины

© Sputnik / Igor Zarembo
Общество
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С каждым годом всё больше родителей отказываются от прививок, тем самым не понимая, что сами подвергают своих детей опасности. Именно это и произошло этим летом в Молдове с вирусом кори.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik, Анна Куцерак. Корь не столь распространенное инфекционное заболевание, но в этом году оно значительно пошатнуло здоровье преимущественно маленьких жителей нашей республики. Так, лишь за июль и август, в Молдове было зарегистрировано 194 случая заражения корью, в то время как в предыдущие годы инфекционный недуг обходил нашу страну республику стороной. В чем же причина подобной вспышки инфекции — вопрос остается открытым.

История борьбы с корью в Молдове

Вакцинация против кори началась в Молдове еще в 1960 году. Именно с тех пор прививка против кори, паротита и краснухи (КПК) проводится три раза на протяжение жизни несовершеннолетних. Впервые прививают детей, когда им исполняется один год с рождения, затем вакцину вводят перед поступлением ребенка в школу, в шесть-семь лет, а третий укол делают в качестве своеобразного "контрольного выстрела", когда подростку исполняется 15 лет.

Однако многие родители задаются вопросом: зачем необходима ревакцинация, повторная прививка. Медики отвечают просто: такая мера нужна потому, что иммунитет от вакцинирования ослабляется, и спустя десять лет от введения вакцины антитела к вирусу кори будут иметь лишь 36% от общего числа привитых.

Капельница
© Sputnik / Владимир Вяткин
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Эффективность прививок от кори

"Эффективность вакцины КПК составляет около 95-97 процентов, а иммунитет от введения данной вакцины начинает вырабатываться уже на третий день после ее применения", — заявил в комментарии для Sputnik врач-педиатр.

Но у современных родителей совершенно другие взгляды на вакцинацию. Некоторые отказываются от нескольких прививок, считая их ненужными и даже наносящими вред здоровью их чада. Другие и вовсе отказываются от прививок по разным причинам.

Неужели эпидемия кори в Молдове произошла из-за того, что родители вовремя не привили своих детей?

Общаясь с рядом медицинских работников, корреспонденту Sputnik Молдова удалось выяснить, что все больше мам сегодня отказываются от необходимости прививать своих детей от таких опасных инфекционных заболеваний. Аргументы родительниц просты — "мы прочитали о вреде вакцинации в интернете".

В то же время, мнение Всемирной организации здравоохранения остается непреклонным: наиболее подверженными заражению именно дети, которые были не привиты от инфекций. Об этом свидетельствует и статистика заболеваемости корью в Молдове: большинство заболевших составили дети, которые не прошли плановую вакцинацию.

Врач в больнице, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
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Истерика среди родителей или обоснованные опасения

Если почитать форумы, где родители делятся своими соображениями о пользе-вреде прививок, можно найти весьма оригинальные точки зрения.

Некоторые мамы и вовсе пишут о том, что их детей посредством вакцинации просто-напросто хотят отравить. Другие говорят о том, что прежде необходимо узнать качество вакцины, проконсультироваться со специалистами, а затем уже делать выводы относительно необходимости вакцинации ребенка.

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Видимо, в этом противоречии и кроется главная причина такой вспышки кори, имевшей место в Молдове. Естественно, что каждый имеет право на недоверие, однако зачастую информацию, касающуюся здоровья детей, надо обсуждать с рядом специалистов, а потом уже приходить к определенным и взвешенным выводам.

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Теги:
корь, эффективность, прививки, врачи, мнения, родители, опасность, Молдова, Кишинев, Медицина и здоровье
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