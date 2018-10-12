В молдавском селе придумали оригинальный способ привлечь туристов

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. В селе Улму Яловенского района появился новый туристический комплекс, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Как сообщает ведомство, в сотрудничестве с местными властями села Улму был запущен проект "Туристический маршрут в сельские населенные пункты — создание возможностей для инвестиций в туризм".

В рамках этого проекта в Улму завершили строительство Комплекса экологического туризма.

Почему Улму посещают туристы

Примар села Вячеслав Дручану рассказал журналистам, что это задумка давно была в планах руководства, поскольку Улму и так часто посещают туристы.

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"Людей привлекают виноградники в этой местности. Дело в том, что руководство села Улму и Хородка создали экологическую зону, где выращивают виноград, как в старые времена, отказавшись от пестицидов и химических удобрений. А вокруг нашего села проводили археологические раскопки. Есть насыпи, которые хранят тайны давно ушедших времен. Все это может дополнительно поднять интерес туристов, не только из Молдовы, но и иностранных", — отметил Дручану.

Он добавил, что комплекс полностью обустроили, на территории нового комплекса отремонтировали тротуары, построили спортивную площадку, медпункт и многое другое.

Цена вопроса

По словам Дручану, всего на этот комплекс было потрачено 3,2 миллиона леев из Национального Фонда Регионального развития.