Неожиданные выводы: были обнаружены полезные свойства пива

Специалисты из немецкого Университета Эрлангена-Нюрнберга выявили положительное воздействие на здоровье человека двух веществ, входящих в состав пива.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Речь идет о химическом соединении под названием ксантогумол и изо-альфа-горьких кислотах, которые содержатся в хмеле, пишет РИА Новости.

Группа экспертов под руководством профессора Клауса Хеллербранда установила, что ксантогумол способен предотвращать ожирение печени, вызываемое излишним весом и неправильным питанием, а также препятствовать образованию рубцов на ткани этого органа. Кроме того, как выяснили специалисты, это вещество способно уничтожать раковые клетки в печени и препятствовать увеличению веса человека.

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В свою очередь, изо-альфа-горькие кислоты, которые содержатся в пиве, могут сдерживать развитие поражений печени, они также положительно влияют на обмен глюкозы и метаболизм жиров.

В какой степени данные вещества могут использоваться в борьбе против ожирения, диабета и рака, должны показать последующие исследования.

Однако из-за наличия в напитке спиртного однозначно положительный эффект на человеческое здоровье может иметь лишь безалкогольное пиво, а также другие продукты, содержащие хмель, заключили ученые.

Ксантогумол относится к растительным полифенолам — ароматическим соединениям, которые обеспечивают цвет и вкус растений. Вещество находится исключительно в хмеле и отвечает за желтый оттенок его плодов.

Другим ингредиентом хмеля являются горькие кислоты, которые придают пиву его типичный вкус. Их частью являются альфа-кислоты, которые превращаются в изо-альфа-кислоты после нагревания в процессе пивоварения.

Ранее итальянские ученые пришли к выводу, что одна пинта (примерно пол-литра) пива в день благотворно сказывается на работе сердца из-за содержащихся в нем антиоксидантов, фосфора, йода, магния и калия.

© Fotolia / Volff Названа страна с самым вкусным пивом в мире

Чем опасен пивной алкоголизм

Молдова несколько раз оказывалась на первых полосах главных мировых СМИ — к сожалению, по не самой приятной причине: Всемирная организация здравоохранения присваивала нашей стране статус самой пьющей в мире. Многие эксперты сомневаются в достоверности данной статистики — в их числе и врач психиатр и нарколог Лилия Федорова, свое мнение она высказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

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"Подобные статистические данные весьма субъективны, поэтому я бы не стала говорить, что мы лидеры в потреблении спиртного и алкоголизме — хотя нам отводили иногда первенство. Но нас все равно должно беспокоить то, что происходит внутри нашей страны, с нашими людьми, которые нам не безразличны. Ведь люди у нас склонны к употреблению спиртного — тут есть элемент и традиций, и обрядов", — сказала врач.

Между тем, как ранее заявляла в интервью для Sputnik Молдова врач-нарколог Лилия Федорова, пиво приводит к быстрому привыканию.

Вместе с тем Федорова утверждает, что "расслабляться" не стоит — в зоне особого риска — молдавская молодежь, в том числе и из-за настоящей эпидемии потребления пива. По словам нарколога, именно этот напиток приводит к незаметной алкогольной зависимости, которая тяжело поддается лечению.

"Наибольшей опасности сейчас подвержены молодые люди. У нас существует целый культ потребления пива, которое считается чуть ли не безопасным. Некоторые даже пытаются выдать пиво за прохладительный напиток. Вот тут очень серьезная проблема", — резюмировала эксперт.