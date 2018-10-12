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Пенсионеры

Перерасчет пенсий в Молдове - порадоваться и продолжить голодать

CC0 / Pixabay / BM10777
Общество
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Сухим языком цифр наша действительность наглядно объясняет, какова реальная цена повышения пенсий в Молдове.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. По итогам перерасчета пенсий в Молдове лиц, получающих этот вид ежемесячных выплат в объеме меньше, чем 500 леев, больше в Молдове нет, хотя прежде их было около четырех тысяч.

Пенсионер
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Сколько будут получать пенсионеры?

Как сообщает пресс-служба правительства, вдвое увеличилось число получателей пенсий в размере от двух тысяч леев в месяц и больше.

В начале октября завершен последний этап перерасчета пенсий — в результате 95 тысяч человек будут получать повышенную пенсию. Речь идет о 85 064 пенсионерах по возрасту и 9 753 лицах с ограниченными возможностями.

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Теперь средняя пенсия по возрасту выросла на 308,43 лея, то есть, на 20 процентов — до 1784,94 лея. Средняя пенсия лицам с ограниченными возможностями выросла на 415,24 лея, то есть, на 40 процентов — до 1368,45 лея.

А что за эти деньги можно купить?
Пенсионер
© Sputnik / Nicu Goncear
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Если обратиться к сухим цифрам, то средний размер прожиточного минимума в первом семестре 2018 года составил тысячу 895,7 лея на человека в месяц (113 долларов по действующему курсу Нацбанка Молдовы). Согласно статистике, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,6 процента.

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Национальное бюро статистики не публикует данные о наборе продовольственной корзины в стране. Однако есть правительственное постановление, правда, аж от 1993 года, которое определяет основные расходы минимального потребительского бюджета. Согласно этому документу, затраты населения делятся на девять категорий:

  1. Питание (хлеб и хлебопродукты, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, масло сливочное, рыба и рыбопродукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, масло растительное, сахар и кондитерские изделия, яйца, прочие продукты).
  2. Одежда, белье, обувь.
  3. Лекарства, предметы санитарии, гигиены и оптики.
  4. Мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения.
  5. Жилище и коммунальные услуги, топливо.
  6. Культурно-просветительные мероприятия и отдых.
  7. Бытовые услуги, транспорт, связь.
  8. Услуги детских дошкольных учреждений.
  9. Прочие расходы (сборы, платежи и непредвиденные затраты).

Очевидно, что размера прожиточного минимума не хватит на то, чтобы покрыть все обозначенные затраты.

Примерные цены на продукты питания: хлеб — в среднем 3,5-4 лея, макароны — от 10 леев за килограмм; мясо — куриная грудка от 60 леев, свиная вырезка — до 80 леев, говядина — от 80 леев; литр молока — 11-12 леев; масло растительное — около 20 леев за литр; картофель — 6-12 леев за килограмм; морковь — 10 леев; помидоры — от 6 до 25 леев; перец — по 8-20 леев; огурцы — по 6-20 леев; яйца — 12-14 леев за десяток, а домашние яйца — от 25 леев; гречка — примерно 14 леев за килограмм; пшеничная крупа — 5 леев.

Проезд в транспорте: одна поездка в троллейбусе стоит два лея (проездной взрослый — 180 леев), в автобусе и маршрутке — по три лея (по городу, в пригород путешествие будет дороже пяти леев).

Добавка к пенсии
© Sputnik /
Добавка к пенсии

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Теги:
перерасчет, прожиточный минимум, пенсии, пенсионеры, Молдова, Общество
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