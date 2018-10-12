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Операция на позвоночнике

Бесплатная маммография в Молдове - от городов к селам

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
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В Молдове продолжается бесплатная кампания "Доктор для тебя".

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Бесплатную маммографию пройдут жительницы всех сел Молдовы в рамках программы "Доктор для тебя".

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В октябре-декабре 2018 года три передвижных маммографических аппарата будут возить по селам Кантемирского, Ниспоренского, Резинского, Леовского, Страшенского и Шолданешсткого районов.

О горожанах тоже не забыли

Кампания по диагностике рака молочной железы началась в Молдове в начале октября. Как сообщила руководитель онкоинститута Молдовы Лариса Катринич, маммологи будут проводить бесплатное обследование в Кагуле, Комрате и Бельцах.

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Помимо диагностики всех желающих, медики из онкоинститута проведут инструктаж для местных врачей, во время которого подробно расскажут о методах ранней диагностики. Начиная с 15 октября бесплатную маммографию можно будет пройти в Кишиневе, в пяти микрорайонах — Ботанике, Рышкановке, Буюканах, на Чеканах и в Центре.

Около 250 участников акции стартовали от центрального корпуса медуниверситета и проследовали до парка «Валя морилор».
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"Рак молочной железы занимает второе место по распространенности среди онкозаболеваний. Октябрь мы полностью посвящаем разным мероприятиям, связанным с диагностикой. За последнее время на учет с этой болезнью было поставлено 1000 женщин и 15 мужчин", — рассказала Каринич.

Директор онокинститута также отметила, что заболевание на ранних стадиях гораздо лучше поддается лечению.

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В прошлом году медицинское учреждение ввело новые типы исследования рака, которые позволяют пациенту принимать так называемую таргетную терапию. Это значит, что больным с одним и тем же видом рака могут прописать разное лечение, в зависимости от их чувствительности.

"Если раньше мы давали один цитостатический аппарат на определенное заболевание, то теперь, когда мы говорим, что, например, обнаружили новый рак молочной железы, сразу определяем какой это тип опухоли, и какое лекарство человеку подходит", — пояснила собеседница.

Ежегодно число онкобольных в Молдове растет. В прошлом году количество новых случаев перевалило за 10 тысяч человек. По словам Катринич, рост заболеваемости является мировой тенденцией. Средняя продолжительность жизни онкобольного после обнаружения опухоли составляет 5-6 лет.

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С чего все началось

По данным пресс-службы правительства, за первые три месяца работы программы "Доктор для тебя" медицинские консультации и лечение прошли около 20 тысяч человек по всей стране — консультации получили более 5,1 тысячи жителей Молдовы, около трех тысяч детей в сельской местности прошли осмотр и лечение у стоматолога, и более, чем 10 тысячам пациентов был сделан рентген. Все это — бесплатно.

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Теги:
осмотр, онкозаболевание, рак молочной железы, села, медики, города, врачи, рак, Молдова, Медицина и здоровье
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