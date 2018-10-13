День города Тирасполь: какие сюрпризы ждут жителей

ТИРАСПОЛЬ, 13 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В центре Тирасполя в день города, который отмечается традиционно 14 октября, будет установлена масштабная инсталляция. Об этом рассказал градоначальник Олег Довгопол.

"Инсталляция интересная. Что она будет представлять – это секрет. Не хотим пока его раскрывать, чтобы это стало приятным сюрпризом для горожан", — объяснил он.

В этом году Тирасполь отмечает 226-годовщину своего создания.

"Мы не можем каждый год отмечать так ярко, как это делали, например, в прошлый юбилейный для Тирасполя год. В этот раз планируется более спокойное празднование, без привлечения больших вложений. Ничего сверхособенного. Мы готовимся уже к следующему юбилею", — подчеркнул Довгопол.

Как писал Sputnik ранее, на сей раз решено распределить празднование годовщины Тирасполя на два выходных дня, и, несмотря на то, в этом году отмечается не круглая дата, в программу привнесены новшества. А именно — открытие нового помещения Тираспольской картинной галереи, а также новые идеи в программе развлечений на площади Суворова и в сквере Де Волана – это семейный квартал, молодежная площадка, парк живых скульптур.

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В субботу, 13 октября, пройдут официальные мероприятия — церемония возложения цветов на Мемориале Славы и к памятникам основателей города, а вечером в Городском дворце культуры (ГДК) — торжественный вечер "Цвети, наш город, над Днестром".

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В это же день состоятся спортивные состязания — по настольному теннису, бадминтону, а также финальные соревнования участников легкоатлетического турнира "Мемориал В. Долгина" и первенства по плаванию "Суперспринт".

В воскресенье, 14 октября, с раннего утра в храмах Тирасполя пройдут божественные литургии в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, а позже в центре города состоится Крестный ход и освещение в сквере ГДК часовни, построенной на месте снесенной в 30-е годы прошлого века Покровской церкви.

Одновременно на площади Суворова, что в самом центре Тирасполя, будут работать выставки городской спецтехники, ретро-автомобилей, мотоциклов, мастеров декоративно-прикладного искусства, а также парк живых скульптур. У памятника Суворову будет представлена театрализованная программа "Тирасполь – город ярких людей".

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К двум часам дня центр города будет отдан спортсменам, которые продемонстрируют трехчасовое шоу "Спорт – это жизнь!", а у трибуны напротив дворца культуры развернется интерактивная зона "Молодежная волна", где пройдут конкурсы граффити и музыкально-танцевальные баттлы.

Вечером здесь же состоится двухчасовой праздничный марафон вокалистов и инструменталистов "Импульсы города". Завершится все в 21.00 праздничным салютом и дискотекой.