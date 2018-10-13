07:56 13 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.01
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
День города Тирасполь, архивное фото

День города Тирасполь: какие сюрпризы ждут жителей

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
21 0 0

О праздновании Дня города Тирасполя рассказал глава местной администрации.

ТИРАСПОЛЬ, 13 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В центре Тирасполя в день города, который отмечается традиционно 14 октября, будет установлена масштабная инсталляция. Об этом рассказал градоначальник Олег Довгопол.

"Инсталляция интересная. Что она будет представлять – это секрет. Не хотим пока его раскрывать, чтобы это стало приятным сюрпризом для горожан", — объяснил он.

В этом году Тирасполь отмечает 226-годовщину своего создания.

Правительство непризнанной ПМР заключило два инвестсоглашения с зарубежными инвесторами.
© Photo: Правительство Приднестровской Молдавской Республики
Инвестфорум в Приднестровье: подписано два важных соглашения

"Мы не можем каждый год отмечать так ярко, как это делали, например, в прошлый юбилейный для Тирасполя год. В этот раз планируется более спокойное празднование, без привлечения больших вложений. Ничего сверхособенного. Мы готовимся уже к следующему юбилею", — подчеркнул Довгопол.

Как писал Sputnik ранее, на сей раз решено распределить празднование годовщины Тирасполя на два выходных дня, и, несмотря на то, в этом году отмечается не круглая дата, в программу привнесены новшества. А именно — открытие нового помещения Тираспольской картинной галереи, а также новые идеи в программе развлечений на площади Суворова и в сквере Де Волана – это семейный квартал, молодежная площадка, парк живых скульптур.

Приднестровцы прошли обучение в российском вузе в инновационном формате>>>

В субботу, 13 октября, пройдут официальные мероприятия — церемония возложения цветов на Мемориале Славы и к памятникам основателей города, а вечером в Городском дворце культуры (ГДК) — торжественный вечер "Цвети, наш город, над Днестром".

Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Представительство Россотрудничества в РМ получило поддержку в Приднестровье

В это же день состоятся спортивные состязания — по настольному теннису, бадминтону, а также финальные соревнования участников легкоатлетического турнира "Мемориал В. Долгина" и первенства по плаванию "Суперспринт".

В воскресенье, 14 октября, с раннего утра в храмах Тирасполя пройдут божественные литургии в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы, а позже в центре города состоится Крестный ход и освещение в сквере ГДК часовни, построенной на месте снесенной в 30-е годы прошлого века Покровской церкви.

Одновременно на площади Суворова, что в самом центре Тирасполя, будут работать выставки городской спецтехники, ретро-автомобилей, мотоциклов, мастеров декоративно-прикладного искусства, а также парк живых скульптур. У памятника Суворову будет представлена театрализованная программа "Тирасполь – город ярких людей".

В Приднестровье исследовали жизненные предпочтения жителей региона>>>

К двум часам дня центр города будет отдан спортсменам, которые продемонстрируют трехчасовое шоу "Спорт – это жизнь!", а у трибуны напротив дворца культуры развернется интерактивная зона "Молодежная волна", где пройдут конкурсы граффити и музыкально-танцевальные баттлы.
Вечером здесь же состоится двухчасовой праздничный марафон вокалистов и инструменталистов "Импульсы города". Завершится все в 21.00 праздничным салютом и дискотекой.

По теме

Как отметит город Тирасполь годовщину своего основания
Эксперт: интересен ли Тирасполь для туристов, ностальгирующих по СССР
Теги:
день города, праздник, Тирасполь
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фуры на пункте пропуска Каменный Лог
    Заплати и кати!

    Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам для автоперевозчиков.

  • Евро деньги
    Проштрафились

    Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.

  • Эстонский солдат с гранатометом
    Хотим еще!

    Милитаризация Эстонии на средства налогоплательщиков набирает обороты: объявлен тендер на закупку еще 18 "Джавелинов".

  • Яблоки, архивное фото
    Эх, яблочко…

    Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обязало магазины вдвое увеличить количество отечественных яблок.

  • Просим понять и простить: китайская компания извинилась перед Rustavi2
    Понять и простить

    Китайская железнодорожная компания извинилась перед грузинским телеканалом из-за инцидента с журналистами.

  • Место гибели ребенка
    Смертельный ливень

    Хозяин гостиницы в Лазаревском, где во время сильного дождя в ливневой канализации утонул ребенок, признал свою вину.

  • Билурта
    Краски осени

    Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.

  • Фуры на пункте пропуска Каменный Лог
    Заплати и кати!

    Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам для автоперевозчиков.

  • Евро деньги
    Проштрафились

    Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Подготовка сборных Молдовы и Сан-Марино к матчу в Лиге наций.
Матч между Молдовой и Сан-Марино: как готовятся футболисты к игре в Лиге наций
Акция солидарности с Кириллом Вышинским
Знак солидарности с журналистом: как в Москве поддержали Вышинского - видео
Прогноз численности населения Молдовы
Население Молдовы - прогнозы по численности

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться