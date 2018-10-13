Цена бесценного – в Молдове жители сел заменили государство

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Все чаще в СМИ распространяется информация о том, что жители того или иного молдавского села, будучи не в силах ждать от кого-либо помощи, сами пытаются решить вопрос с восстановлением местных мемориалов павшим в Великой Отечественной войне.

"Так происходит и в селе Старая Кобуска Новоаненского района — 72 уроженца этого населенного пункта отдали свои жизни за освобождение Европы от фашизма и навсегда засеяли собою поля Польши, Прибалтики, Чехии, Словакии, Венгрии, Австрии и Германии. Память о них сегодня находится под угрозой исчезновения", — рассказал корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, памятник, установленный в 1973 году, пребывает в крайне плачевном состоянии, и для того, чтобы привести его в порядок, необходимо около 30 тысяч леев. Местные жители решили своими силами собирать средства для ремонта.

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Без помощи братских стран дело не движется

"К сожалению, для нашей страны это скорее традиционная, чем уникальная история. Большая часть военно-исторических объектов в РМ нуждается в срочной реставрации. На протяжении многих лет наши братские республики, прежде всего Россия, Белоруссия, Казахстан, финансово участвуют в увековечении памяти своих земляков, погибших на молдавской земле", — отметил Петрович.

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Он добавил, что в 2017 году из-за одного-единственного уроженца Туркмении, захороненного в братской могиле села Делакэу Новоанеского района, власти Туркменистана полностью отремонтировали мемориал в этом населенном пункте.

Россия защищает нас и сегодня

"Европейские страны, в земле которых лежат наши соотечественники, сегодня не предъявляют нам счетов на содержание их могил. У большинства из них есть межправительственные соглашения с Российской Федерацией, которая защищает все без исключения советские воинские захоронения за пределами бывшего СССР", — сказал Петрович.

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Он заметил, что Молдова также является стороной в межправительственном соглашении в рамках СНГ об увековечении памяти, согласно которому все расходы по содержанию воинских захоронений и памятников Великой Отечественной войны на территории РМ несет молдавская сторона. С одной лишь выручающей "экономных" чиновников оговоркой — "в рамках имеющихся финансовых возможностей".

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"Для погибших уроженцев Молдовы, солдат Красной армии, победителей фашизма, сегодня таких возможностей нет. Их бетонные, гипсовые, бронзовые изваяния медленно разрушаются, стираются и исчезают плиты с именами. От всего сердца хочу пожелать жителям Старой Кобуски терпения в сборе средств для ремонта памятника погибшим односельчанам и в меру своих возможностей и сил при поддержке своих товарищей и соратников, постараюсь оказать всю возможную помощь", — заключил Петрович.