Цена бесценного – в Молдове жители сел заменили государство

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Все чаще в СМИ распространяется информация о том, что жители того или иного молдавского села, будучи не в силах ждать от кого-либо помощи, сами пытаются решить вопрос с восстановлением местных мемориалов павшим в Великой Отечественной войне.
"Так происходит и в селе Старая Кобуска Новоаненского района — 72 уроженца этого населенного пункта отдали свои жизни за освобождение Европы от фашизма и навсегда засеяли собою поля Польши, Прибалтики, Чехии, Словакии, Венгрии, Австрии и Германии. Память о них сегодня находится под угрозой исчезновения", — рассказал корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
По его словам, памятник, установленный в 1973 году, пребывает в крайне плачевном состоянии, и для того, чтобы привести его в порядок, необходимо около 30 тысяч леев. Местные жители решили своими силами собирать средства для ремонта.
Без помощи братских стран дело не движется
"К сожалению, для нашей страны это скорее традиционная, чем уникальная история. Большая часть военно-исторических объектов в РМ нуждается в срочной реставрации. На протяжении многих лет наши братские республики, прежде всего Россия, Белоруссия, Казахстан, финансово участвуют в увековечении памяти своих земляков, погибших на молдавской земле", — отметил Петрович.
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Он добавил, что в 2017 году из-за одного-единственного уроженца Туркмении, захороненного в братской могиле села Делакэу Новоанеского района, власти Туркменистана полностью отремонтировали мемориал в этом населенном пункте.
Россия защищает нас и сегодня
"Европейские страны, в земле которых лежат наши соотечественники, сегодня не предъявляют нам счетов на содержание их могил. У большинства из них есть межправительственные соглашения с Российской Федерацией, которая защищает все без исключения советские воинские захоронения за пределами бывшего СССР", — сказал Петрович.
Он заметил, что Молдова также является стороной в межправительственном соглашении в рамках СНГ об увековечении памяти, согласно которому все расходы по содержанию воинских захоронений и памятников Великой Отечественной войны на территории РМ несет молдавская сторона. С одной лишь выручающей "экономных" чиновников оговоркой — "в рамках имеющихся финансовых возможностей".
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"Для погибших уроженцев Молдовы, солдат Красной армии, победителей фашизма, сегодня таких возможностей нет. Их бетонные, гипсовые, бронзовые изваяния медленно разрушаются, стираются и исчезают плиты с именами. От всего сердца хочу пожелать жителям Старой Кобуски терпения в сборе средств для ремонта памятника погибшим односельчанам и в меру своих возможностей и сил при поддержке своих товарищей и соратников, постараюсь оказать всю возможную помощь", — заключил Петрович.