Кишинев отмечает 562-летие

Что ждет кишиневцев и гостей столицы на день города - читайте в подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. В воскресенье, 14 октября, в Кишиневе отмечают День города. Праздничные мероприятия проходят во всех микрорайонах города, но ключевые события ожидаются традиционно на площади Великого национального собрания.

© Sputnik / Igor Vzorov На День города Бендер - эксклюзивный музейный подарок и "Антитротуар"

Рано утром официальные лица возложат цветы к памятнику Штефана чел Маре, затем в Кафедральном соборе пройдет литургия в честь Храма города.

Праздничные мероприятия на центральной площади стартуют в 10.00. В это время не только на площади, но и в сквере Кафедрального собора уже будут доступны самые разнообразные выставки — цветов, живописи, книг, графики, народного творчества, молдавской кухни и другое.

Официальный старт празднованию дадут в 11.00. Стоит отметить, что на площади и в сквере помимо главной сцены будут обустроены небольшие уголки каждого сектора города. Во всех организована своя уникальная программа — ожидаются выступления детских танцевальных коллективов, фольклорных ансамблей и другие праздничные мероприятия.

А в парке Штефана чел Маре с 16.00 до 18.00 пройдет отдельная программа. Там можно будет станцевать под ритмы танго и вальса.

Главный концерт на центральной площади города стартует в 17.30 и завершится в 23.30. На сцену выйдут известные артисты, но детали пока неизвестны.

Как будет ездить общественный транспорт





Троллейбусы:

Маршруты №1, 5, 8 и 22:

В направлении Ботаники: с бульвара Штефана чел Маре — по улицам Щусева, Букурешть, Чуфля и далее по установленным маршрутам;

В направлении Буюкан: с бульвара Штефана чел Маре — по улицам Чуфля, Букурешть, Щусева, Михай Витязул, Колумна, Хенри Коандэ, площади Дмитрия Кантемира и далее по установленным маршрутам;

Маршрут №4:

В направлении Ботаники: с улицы Щусева — по улицам Букурешть, Чуфра и далее по установленным маршрутам;

В направлении Буюкан: с бульвара Штефана чел Маре — по улицам Чуфля, Букурешть, Щусева, Василия Лупу и далее по установленным маршрутам;

Маршрут №2:

С улицы Асаки — по улицам Пан Халиппа, Измаил, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам;

Маршрут следования троллейбусов №7, 10, 24 и 25 с секторов Чеканы и Рышкановки укорачивается до цирка.

© Sputnik / Miroslav Rotari Решение примэрии: общественный транспорт в Кишиневе будет ездить иначе

Автобусы:

Маршрут следования №17, 46 и 122 пройдет по улице Букурешть в обоих направлениях;

Маршруты №18, 33, 44 и 49 будут изменены: с улицы Тигина — по улицам Колумна, Измаил и далее по установленным маршрутам;

Маршрут №11 будет изменен следующим образом: с улицы Тигина — по улицам Колумна, Измаил, Букурешть, Митрополита Бэнулеску-Бодони и далее по установленным маршрутам;

Маршрут №5 будет поделен на две части:

первый — с улицы Милеску-Спэтарул до Колумны;

второй — с улицы Куза-Водэ до улицы Измаил;

Маршрут №26 будет аннулирован.