Мера памяти – в Молдове продолжают искать останки героев ВОВ

Поисковые организации Молдовы намерены отреставрировать как можно больше мемориалов Великой Отечественной войны к 75-летию освобождения края от фашизма.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. В коммуне Большие Котюжаны Шолданештского района поисковые организации "Август" и "Русский историко-патриотический клуб" при поддержке Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями произвели разведывательную экспедицию по выявлению неучтенного воинского захоронения времен Великой Отечественной войны.

Стала ли легенда явью

Как рассказал корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, работы производились по инициативе Совета ветеранов Шолданештского района, представители которого сообщили поисковикам, что в районе железнодорожной станции Кобыльня, по словам местных жителей, есть неучтенное воинское захоронение.

"После опроса местных жителей мы выяснили, что в 1989 году было обнаружено захоронение воинов Красной армии, погибших при освобождении села весной 1944 года. В ходе работ были найдены останки пятерых человек, впоследствии перезахороненные в центре этого населенного пункта. Старожилы утверждали, что рядом с первой ямой находится и вторая, где также погребены погибшие воины. К сожалению, самого очевидца тех событий уже нет в живых, однако на место прибыли участники раскопок 1989 года, которые уверенно указывали на яму у железнодорожной станции", — отметил Петрович.

В ходе работ было заложено более 20 шурфов и продольных траншей, однако никаких следов воинского захоронения обнаружить не удалось, хотя территория была обследована полностью.

"Увы, но время уносит очевидцев событий военной поры, стирает из памяти подробности и детали. Так из 10 поисковых разведок по сигналам местных жителей лишь одна-две могут оказаться результативными. Десятки часов работы часто бывают потрачены, как может показаться, впустую. Но на самом деле каждая экспедиция ликвидирует еще одно белое пятно на огромной карте истории Великой Отечественной войны, развенчивая или подтверждая легенды, дошедшие до нас из далеких 40-х годов", — подчеркнул Петрович.

Неравнодушные люди — соль земли молдавской

Собеседник заметил, что в ходе каждого поискового выезда можно убедиться, — в Молдове есть достойные люди, для которых память о войне священна.

"Один из них — председатель Совета ветеранов войны и труда Джумбери Лукьянович Тодуа. Именно благодаря его труду и настойчивости в районе проводятся мероприятия по увековечению памяти погибших защитников Родины. После окончания работ мы подарили книгу воспоминаний ветеранов "От Днестра до Рейхстага" и фотоальбом "От Днестра до Москвы, от Москвы до Берлина", а также книгу "Дорогами Памяти", изданную Посольством России. Также хочется отметить теплое отношение примара коммуны Большие Котюжаны Николая Дорогана, который не только лично прибыл на место работ, но и позаботился о том, чтобы накормить поисковую группу", — рассказал Петрович.

Он сообщил, что работа в коммуне Большие Котюжаны будет продолжена. Уже сейчас ведутся архивные изыскания по восстановлению полного списка погибших в боях за село.

"Необходимо отремонтировать мемориал на братской могиле в самом селе и полностью заменить обелиск на могиле погибших героев на станции Кобыльня. Хочется верить, что это удастся сделать до празднования 75-летия освобождения Молдавии и юбилея Великой Победы", — заключил собеседник.