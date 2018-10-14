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Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе

У пострадавших от взрыва в Кишиневе появился новый источник помощи

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (43)
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Взрыв в жилом многоквартирном доме на Рышкановке произошел неделю назад, официальная версия причины трагедии - неисправный газовый баллон.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (НКПМ) выделит 80 тысяч леев для материальной помощи семьям, пострадавшим от взрыва в Кишиневе, в доме на Московском проспекте, сообщил председатель НКПМ Олег Будза, которого цитирует пресс-служба этой структуры.

"То, что случилось, — большая трагедия. Выражаю соболезнования близким погибших. Необходимо объединить усилия для оказания всей необходимой поддержки пострадавшим", — отметил Будза.

Он призвал руководителей национально-отраслевых профсоюзных центров принять участие в оказании помощи семьям погибших и пострадавшим.

Выживший при взрыве на Рышкановке: погибшая женщина долго звала на помощь >>>

Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв газового баллона произошел ночью шестого октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11. Погибло четыре человека — мать с четырехлетним ребенком и пожилая супружеская пара, граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей. От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
© Sputnik / Osmatesco
Момент взрыва в доме на Рышкановке попал на видео

Где разместили жильцов подъезда

Людей, проживающих в подъезде дома, где произошел взрыв, согласно официальным данным, разместили частично в Центральной больнице железнодорожников (29 человек). Также 50 дополнительных мест для приема постояльцев подготовлено в санатории "Constructorul".

Людей должны были расселить по квартирам?

Однако раньше, как рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший столичный муниципальный советник Олег Черней, в Кишиневе для подобных форс-мажорных случаев был предусмотрен целый жилой массив, где люди получали временно жилье.

Будут ли и дальше взрываться в Молдове "квартирные бомбы" >>>

"Например, на улицах Еуджена Коки и Василе Лупу было два многоквартирных дома в четыре этажа каждый. Но сейчас эти квартиры приватизированы. Более того, сейчас, когда муниципалитет предоставляет строительной компании землю под возведение дома, это автоматически обязывает заказчика проекта предоставить 10% жилплощади городской администрации. То есть для ЧП в Кишиневе должно быть около 500-600 квартир", — рассказал Черней.

Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Далеко не первая трагедия

Взрыв на Рышкановке стал далеко не первой трагедией, вызванной утечкой газа. В 2007 году аналогичный случай произошел в Сороках. Тогда погибли четыре человека.

Спустя год Молдову потряс другой случай. В одном из ресторанов торгового центра "Jumbo" из-за неправильной эксплуатации газового баллона произошло воспламенение газа, в результате которого пострадали семь человек.

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В 2016 году в Кишиневе, в кафе "La soacra", расположенном на Центральном рынке, прогремел взрыв, унесший жизни четырех человек.

Еще один случай произошел в сентябре 2017 года в селе Хрубна Ноуэ, Фалештского района. В результате взрыва, спровоцированного утечкой газа из баллона, погиб четырехлетний ребенок.

Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (43)

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Теги:
трагедия, материальная помощь, профсоюзы, погибшие, взрыв, пострадавшие, НКПМ, Олег Будза, Олег Черней, Кишинев
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