Сколько лет Кишиневу на самом деле - новые данные и подробности

Отмечающая без 18-ти шестьсот лет столица Молдовы в действительности может насчитывать как минимум две тысячи лет своего существования - на это намекает доктор истории Сергей Суляк.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. В воскресенье, 14 октября, в Кишиневе отмечают Храм города. Эта дата празднуется с 2002 года вместо Дня Кишинева, который ранее собирал гостей в первое воскресенье октября.

Город "состарили" официально

Храм Кишинева, как и храмы других населенных пунктов, приурочен к православному празднику Покрова богородицы. Считается, что именно в этот день 582 года назад произошло религиозное освящение располагавшегося на территории современного Кишинева поселения на реке Бык, которое раньше называлось по-разному — Кишла Ноуэ, Кешенеул луй Акбаш и т.д.

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Историки установили, что впервые Кишинев упоминается 17 июля 1436 года в грамоте молдавских господарей-соправителей Ильи Первого и Штефана Второго логофету (главе господарской канцелярии) Оанче, в которой уточняются границы земли у реки Реут, жалованной ему за верную службу. Среди прочего в документе описывается место на берегу реки Бык, называемое "Кешенеул луй Акбаш", то есть Кешенеу, видимо, принадлежавший на тот момент некоему Акбашу.

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Ранее старейшим документом с упоминанием Кишинева считалась грамота Штефана Великого от 1466 года, согласно которой дяде правителя, боярину Влайкулу, давалось право владения селищем Кишинев у колодца Албишоара.

Настоящий центр города

Местом основания Кишинева считается холм в долине реки Бык, на котором ныне расположена возведенная еще в XVIII веке Мазаракиевская церковь. Она считается одним из двух самых старых строений Кишинева. Кстати, официальное название этого храма — Покровский.

Но в былые времена на этом холме располагались деревянно-земляные укрепления разных народов — гетов, затем сарматов, славян. Об этом свидетельствуют многочисленные научные публикации. Да и географически это место было очень выгодным для строительства средневековых поселений.

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Несколько лет назад в этих местах нашли кладбище с захоронениями XIII века. По хронологии событий очевидно, что здесь хоронили жителей поселения волохов, либо славян, либо это было смешанное население, состоявшее из представителей обоих этих этносов.

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Иными словами, Кишинев старше своей официальной даты. Правда, документов, подтверждающих это, до сих пор не найдено.

Будут деньги — будет и история

Доктор исторических наук Сергей Суляк полагает, что, раз уж в наше время обнаружили документ, "состаривший" Кишинев на целых 30 лет, то и в будущем не исключены другие подобные открытия — были бы деньги, светлые головы, а также время и целеустремленность.

"Насколько я знаю, грамоту на имя боярина Оанчи "раскопали" в Польше. Многие архивы Молдавского княжества хранятся также на Украине, в Венгрии и Турции. Если бы государство поддерживало работу наших ученых в иностранных архивах, то, уверен, мы бы уже нашли много интересного, что касается прошлого Молдовы. А так приходится надеяться на случай, случайное субсидирование и трудолюбие коллег", — отметил Суляк.

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По его словам, на холме Мазаракиевского храма на рубеже старой и новой эры жили древние геты, с пятого века — славяне, а позже эта территория входила в состав Золотой Орды.

Поэтому, считает историк, мы можем смело говорить о том, что поселений не обязательно на Мазаракиевском холме, но в здешних местах в принципе было немало, и не исключено, что многие века люди жили здесь непрерывно.

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"Мы помним, что эти земли входили в состав Руси, затем — в состав Галицко-Волынского княжества. Люди здесь жили всегда. И хоть наша территория часто страдала от набегов татар, тем не менее, не исключено, что здесь селились практически непрерывно", — сказал Суляк.

Выходит, что столица Молдовы теоретически может насчитывать не 582 года, как принято официально, а порядка двух тысячелетий!

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А может быть, счет идет и на десятки тысяч лет? Ведь в 2000-х на территории озера в парке Валя Морилор (бывшее Комсомольское озеро) палеонтолог Теодор Обадэ нашел останки человеческой стоянки эпохи палеолита.