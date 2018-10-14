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Каскадная лестница в Парке Валя Морилор

Ко Дню города: интересные факты и цифры о Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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День города - отличный повод подвести небольшой итог и узнать что-то новое о Кишиневе.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. К 582-летию Кишинева в Национальном бюро статистики (НБС) представили интересные цифры и факты о молдавской столице. 

Празднование Храма Кишинева. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кишинев отмечает 582-летие

Данные обнародованы за 2017 год, так как 2018-й еще окончен и его итоги будут подведены позже. В инфографике показано, сколько человек родилось в Кишиневе в 2017 году, сколько было зарегистрировано браков, разводов и многое другое.

Так, в молдавской столице в прошлом году родилось 6 тысяч 277 человек, а умерло 6 тысяч 98. Не менее интересно количество и соотношение молодых людей и пенсионеров в Кишиневе. Количество молодежи составило 290 тысяч 587, а пенсионеров — 136 тысяч 624. 

Браков в прошлом году было заключено в два раза больше, чем разводов — 5 тысяч 469 против 2 тысяч 462. 

Также за 2017 год в Кишиневе останавливалось 133 тысячи 122 туриста.

В среднем в месяц жители Кишинева зарабатывали 6 тысяч 716 леев. Еще в прошлом году было сдано в эксплуатацию 7 тысяч 776 квартир, а услугами городских троллейбусов воспользовались 123 тысячи 302 человека. 

Ежегодно, 14 октября, в Кишиневе отмечают День города, или храмовый праздник. На время празднования движение транспорта по проспекту Штефана чел Маре перекрывают. Так центральная улица временно становится пешеходной, а площадь Великого национального собрания превращается в праздничный городок. На площади устанавливают сцену, где выступают танцевальные ансамбли и другие артисты.

582-летие Кишинева: как будем гулять
© Sputnik / Вадим Русу
582-летие Кишинева: как будем гулять

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Теги:
цифры, интересные факты, факты, статистика, примария Кишинева, Молдова, Кишинев
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