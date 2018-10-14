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Мама - рысь очень заботится о своих малышах

Полная готовность: животных в зоопарке утепляют к холодам

© Sputnik / Sergey Dushkin / личный архив
Общество
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С наступлением холодов рацион животных меняется. В сильные морозы питание увеличивают на половину.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik, Дарья Чернега. Несмотря на бабье лето и яркое солнце в кишинеском зоопарке в полную силу идет подготовка к зиме.  

Обновленные условия

Каждый год с наступлением холодов зоологи стараются обогреть теплолюбивых животных и одновременно придумать что-то новое, чтобы сохранить условия, приближенные к природным. В этом сезоне подошла очередь пернатых. Павлинов, ибисов и других теплолюбивых птиц переведут в утепленный вольер. Отдельное сооружение из полупрозрачного материала предусмотрено для пеликанов.

"Еще один объект, который готовится к зиме — это пеликанник. Ранее эти птицы зимовали в небольших помещениях, а теперь создаем более комфортные условия. Там будет бассейн. Кроме того, будет тепло и достаточно солнечного света. Большинство испытывает в нем недостаток", — рассказала заведующая клубом юных зоологов Анна Шведченко. 

Как чешутся животные: забавные видеокадры
Facebook / NTD Life
Как чешутся животные: забавные кадры

Животных, привыкших к холодам, тоже утеплят. В их вольерах уложат толстый слой сена.  

Усиленный прикорм

С наступлением холодов рацион животных меняется. В сильные морозы питание увеличивают на половину. Работники зоопарка уже закупили на зиму 120 тонн сена. Помимо этого, всем питомцам положены кормовые добавки, витамины и премиксы — своего рода сухие коктейли с полезными веществами.

"Копытным животным — бычкам, лошадям, зебрам — обязательно даем и обогащенную соль", — отметила ветеринарный врач Наталья Байчева.  

Усиленное питание понадобится и для будущих мам. Октябрь-ноябрь — это сезон спаривания для копытных животных. Весной они принесут приплод.

Новое поколение

В этом году в Кишиневском зоопарке родилось более двадцати малышей. Это и привычные для наших широт ослики и козы, а также экзотические для Молдовы детеныши кенгуру и рыси. В июне впервые за более чем десять лет приплод принесли ламы. Малышку назвали Леной, поскольку родилась она третьего июня, в праздник святых Константина и Елены.

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Теги:
зима, животные, подготовка, зоопарк, Наталья Байчева, Анна Шведченко, Молдова, Кишинев
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