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Национальное бюро статистики

В Молдове очередную перепись населения могут провести в 2023 году

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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При этом официальные структуры до сих пор не в состоянии опубликовать результаты переписи населения 2014 года.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik.  Большинство стран проведут перепись в 2020 году, как предписывают международные стандарты. Однако, как и по масштабам эмиграции, Молдова здесь выбивается из общего ряда: Национальное бюро по статистике считает, что перепись удастся провести не раньше 2023 года.

До сих пор не могут опубликовать данные переписи 2014 года

О трудностях, с которыми сталкивается страна, пытаясь пересчитать собственное население, рассказал изданию logos.press.md генеральный директор Национального бюро статистики (НБС) Виталий Валков.

Виктор Мокану
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По международным стандартам, перепись проводится раз в десять лет и, желательно, в конце десятилетия, в так называемые "нулевые" годы. Очередным таким годом станет 2020-й, когда кампании по подсчету населения, жилого фонда и сельскохозяйственная перепись запланированы в большинстве стран.

Однако в Молдове до сих пор не удалось подвести итоги даже предыдущей переписи, проведенной в 2014 году. Официально объявить ее результаты, после четырехлетних многочисленных задержек, наконец собирались в сентябре 2018 года. Однако и эта дата была перенесена. 

"Официально результаты переписи мы представим к концу года. Данные будут актуализированы по состоянию на конец 2016 года", — цитирует издание слова Виталия Валкова.

Виктор Мокану
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ситуация выглядит трудноразрешимой: проблема в том, что некоторые данные, актуальные в 2014 году, спустя четыре года безнадежно устарели. Теперь уже и они нуждаются в уточнении.

Перепись проведут на три года позже, чем в большинстве стран

Поскольку Молдова безнадежно опоздала с подведением итогов последней переписи, проводить очередную статистическую кампанию в 2020 году не имеет никакого смысла. В настоящий момент НБС склоняется к сдвигу сроков на три года — с тем, чтобы провести перепись в 2023 году.

В таком случае, сельскохозяйственная перепись, по методике, будет проведена в 2024 году. Она еще более необходима, ведь последнюю сельхозперепись проводили в 2011 году.

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Теги:
перепись населения, Национальное бюро статистики
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