После первой недели юношеских Олимпийских игр Молдова обогнала США

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. По итогам первой недели юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе сборная Молдовы находится на 21-м месте в общем медальном зачете.

Это отличный результат, учитывая, что юным спортсменам из Молдовы удалось обогнать своих соперников из США, Канады, Бразилии, Турции и Белоруссии.

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Две золотые медали молдавской сборной принесли пловчиха Татьяна Салкуцан и мастер греко-римской борьбы Александрин Гуцу. В женской борьбе четвертое место заняла Ирина Рынгач, а шестое — Мария Леорда.

На первом месте в общем командном зачете — сборная России, которая завоевала 21 медаль, из них 16 золотых и три серебряных. На втором месте сборная Венгрии с 11 золотыми медалями и сборная Японии, у которой семь золотых медалей.