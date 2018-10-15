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Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе

Примэрия Кишинева решила: что произойдет с домом, где случился взрыв

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (44)
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Жилой многоквартирный дом на Рышкановке, который пострадал от взрыва 6 октября, будет восстановлен. Сколько времени потребует на ремонт?

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Вице-примар (вице-мэр) Кишинева Нистор Грозаву заявил в понедельник на заседании муниципальных служб, что жилой многоквартирный дом на Московском проспекте, который пострадал от взрыва, не будет снесен — здание отремонтируют. По словам чиновника, комиссия, сформированная из шестерых самых квалифицированных молдавских экспертов, установила, что это строение может и должно быть восстановлено.

Александр Мокряк
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Грозаву объявил, что в воскресенье экскаватор и несколько грузовиков вывезли с места происшествия строительный мусор, чтобы можно было приступить к ремонтным работам — установить кран и другую строительную технику.

Когда начнутся ремонтные работы

Уже с 16 октября начнется демонтаж перекрытия между 13 и 14 этажами, а сразу после этого приступят к восстановлению межэтажных перегородок.

"Работы будут производиться постепенно. Объем не такой уж и большой. Речь идет о четырех перекрытиях, площадь каждого из которых составляет 20 квадратных метров, а толщина 16 сантиметров. Работа кропотливая, но ее не так много", — сказал Грозаву.

По его словам, ремонт по возможности произведут в самые короткие сроки.

Новые перекрытия — в течение шести недель

"Однако потребуется подождать, чтобы бетон скрепился, высох, после чего можно переходить к следующему перекрытию. Чтобы не ждать 20 дней скрепления бетона, будут использованы высококачественные материалы. В течение шести недель будут установлены новые перекрытия, а параллельно специалисты займутся восстановлением наружных стен", — добавил Грозаву.

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
© Sputnik / Osmatesco
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И.о. примара Кишинева Руслан Кодряну потребовал ежедневного отчета о ходе строительных работ на этом объекте.

"Чтобы каждый день был отчет на сайте. Чтобы не было ни одного дня простоя на стройке", — сказал чиновник.

Из-за чего произошел взрыв?

Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв газового баллона произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11. Погибли четыре человека — мать с четырехлетним ребенком и пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей. От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.

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Где разместили жильцов подъезда

Людей, проживающих в подъезде дома, где произошел взрыв, согласно официальным данным, разместили частично в Центральной больнице железнодорожников (29 человек).

Также 50 дополнительных мест для приема постояльцев подготовлено в санатории "Constructorul".

Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (44)

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Теги:
дом, ремонт, газ, взрыв, Руслан Кодряну, Нистор Грозаву, Кишинев, Республика Молдова
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