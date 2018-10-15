"Железная дорога Молдовы": произошли важные изменения - что нужно знать

Начиная с этой недели в республике меняется график следования некоторых поездов: в ГП "Железная дорога Молдовы" рассказали детали нововведений.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Число железнодорожных рейсов в Яссы и Одессу из Кишинева сокращается. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе госпредприятия "Железная дорога Молдовы". Связано это с окончанием сезона отпусков. С августа 2018 года число рейсов в оба направления увеличили в связи с высоким спросом на билеты.

Поезд в Яссы будет ездить реже

В компании отметили, что начиная с этой недели поезд Кишинев-Яссы (Сокола) будет ездить только по субботам и воскресеньям.

"ЖДМ будет следить за пассажиропотоком по этому направлению. Таким образом, когда он увеличится, периодичность курсирования поезда будет пересмотрено", — отметили в компании.

Во сколько обойдется дорога в Яссы?

Билет на поезд Кишинев-Яссы варьируется в зависимости от класса обслуживания. Самый дешевый проезд обойдется третьим классом — всего 90 леев, на десять леев дороже выйдет билет вторым классом, а за первый класс придется заплатить 130 леев.

Поезд отправляется со столичного вокзала в 06.16, а из Ясс он выезжает в 17.42.

Составы, курсирующие из Кишинева в Соколу (Яссы), оснащены системой кондиционирования и бесплатным Wi-Fi.

© Sputnik / Мирослав Ротарь поезд Кишинев - Яссы tren Chisinau - Iasi

Обновленный состав стал курсировать между столицей республики и румынскими Яссами с осени 2015 года. За это время билеты на это направление подешевели примерно на 25%.

В Одессу поезда будут ходить вдвое реже

К слову, поезд Кишинев-Одесса с понедельника будет ездить всего три раза в неделю вместо семи — в пятницу, субботу и воскресенье. Он будет отправляться из молдавской столицы в 06.57. В Одессу состав прибывает в 10.46. Таможенный контроль пассажиров осуществляется в здании Железнодорожного вокзала Кишинева до посадки. На границе процедура не повторяется.

© Sputnik / Miroslav Rotari Проезд на поезде Кишинев-Одесса не только ускорился, но и подешевел

Из Одессы поезд отходит в 18.45 и прибывает в Кишинев в 22.27.

В конце марта по маршруту Кишинев-Одесса был запущен модернизированный поезд. Состав включает четыре вагона и предлагает три класса комфорта — первый, второй и третий. Вагоны всех трех классов оборудованы кондиционером.

Летом "Железная дорога Молдовы" из-за высокого спроса на билеты на это направление увеличивает число рейсов поезда Кишинев-Одесса-Кишинев до ежедневного. К слову, в курортный сезон путешествие на морское побережье Украины именно железной дорогой выходит гораздо быстрее, чем отправление в путь на собственном автомобиле или автобусе, так как не приходится простаивать в пробках на границе.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (022) 83 33 33.