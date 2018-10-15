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Центр Кишинева в период праздников, архивное фото.

"Елкины дилеммы" - в Кишиневе уже празднуют Новый год

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В Кишиневе зиму явно перепутали с осенью - вот прямое тому подтверждение.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik, Николай Костыркин. Главные осенние праздники, — День вина и Храм города, — в Кишиневе уже отгремели, и пришла пора местным властям задуматься о подготовке столицы к зимним торжествам.

Мост на улице Михая Витязула
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Кажется, что уже ничто этому не мешает, и финансовая сторона вопроса здесь, судя по всему, наладилась, и другие мелкие проблемы. Даже на вопрос Sputnik Молдова, — успешно ли нейтрализована прошлогодняя задолженность Кишиневу за некачественную главную ель города, — был дан утвердительный ответ.

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Официальный ответ на запрос корреспондента Sputnik поступил от госпредприятия "Ассоциация зеленых насаждений". В нем отмечено, что стоимость ели на данный момент полностью возмещена.

Ответ от Ассоциации зеленых насаждений на запрос корреспондента Sputnik
© Sputnik / Нику Гончар
Ответ от Ассоциации зеленых насаждений на запрос корреспондента Sputnik

Ель-то "ненастоящая"!

Напомним, что год назад, ель, проданную украинской компанией, везли в Кишинев из Ивано-Франковска. В итоге оказалось, что качество дерева оставляет желать лучшего. Позже компания, продавшая Кишиневу это дерево, обещала возместить материальные потери нашему городу. А столица встречала 2018 год под сенью другого древа, местного, спиленного в во дворе одного из кишиневских детсадов…

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По информации мэрии, покупка ели высотой почти 30 метров обошлась городскому бюджету в 15 тысяч леев. Столько же стоила городу елка в 2016 году, правда, "родом" она была из села Вэсиень Яловенского района, но ростом лишь 17 метров.

Перепутали реквизит?

Кто-то удивится, почему вдруг зимняя тематика актуальна в молдавской прессе уже в середине осени. Но СМИ стремятся не отставать от тенденций Кишиневской мэрии. Ведь новогодняя атрибутика в нашем городе в ходу уже сейчас. Не далее, как на Храм Кишинева центр столицы украсили искусственные ели, сказочные олени и другой новогодний реквизит.

Об этом красноречиво свидетельствуют фотографии и видеозаписи, сделанные недавно.

А так Храм города отмечали в одном из троллейбусов.

Поэтому, дорогие кишиневцы, с наступающим вас Новым годом и прочими зимними праздниками!

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Теги:
ель, праздник, Храм Кишинева, Новый год, Храм города, Ивано-Франковск, Кишинев, Общество
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