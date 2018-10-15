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Протест в мэрии Кишинева против незаконных строек

Беда объединила кишиневцев - в мэрии протестуют против новостроев

© Sputnik / Николай Костыркин
Общество
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Кишиневцы потребовали от мэрии вмешаться в процесс противозаконного возведения зданий, угрожающих целостности жилого массива города.

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Нынешний понедельник для чиновников мэрии Кишинева стал днем тяжелым не только согласно известной пословице, но и, как говорится, на практике. По крайней мере, ни один из представителей столичного руководства не нашелся сказать что-либо конкретное возмущенным гражданам, устроившим в здании муниципалилета акцию протеста.

На пороге катастрофы

Утром, когда в мэрии проходило заседание городских служб, в здание вошли жильцы домов на улицах Алба Юлия, 2, 4, 6, Димо, 7/3 и на Московском проспекте, 17/1. Этих людей с разных концов города объединила одна общая проблема, а точнее сказать, беда — незаконное строительство рядом с их домами. Почему беда? Потому что, по словам протестующих, вероломное вмешательство крупных компаний в спокойную жизнь граждан несет множество проблем, которые вскоре могут стать непоправимыми.

Многоквартирные дома покрываются трещинами из-за рытья фундаментов и шунтирования грунта.

Существующие системы газовых коммуникаций не учитываются, что грозит аварией и взрывом находящегося в трубах голубого топлива, как в случае с домом на Московском проспекте, где рядом с газгольдером строители "поднимают" уже третий этаж.

Трубы водоснабжения и канализации, а также электро- и те же газовые коммуникации, рассчитанные на конкретное количество квартир, получат огромную перенагрузку с момента сдачи в эксплуатацию новостроя. Итог — постоянные аварии, чреватые и несчастными случаями.

Почему экология на первом месте?

Ну и, наконец, экология, тот вопрос, который в повестке дня любой публичной структуры почему-то обсуждается в самую последнюю очередь. Хотя именно состояние окружающей среды, как утверждает молдавский эколог Дмитрий Арион, непосредственно влияет на наше физическое и психическое состояние, иными словами, помогает или мешает нам жить полноценной жизнью. Поднимаемые в процессе стройки нескончаемые столпы пыли, грязь и спил деревьев, — здесь уже позиция медиков, — все это приводит не только к острым аллергиям и респираторным заболеваниям, но и к раку. Ежегодно в Молдове более шести тысяч человек умирают от онкозаболеваний. Сегодня в стране с диагнозом рак живут 53 тысячи пациентов, что на пять тысяч больше, чем год назад.

"Между нашим домом и художественными мастерскими на узкой полоске земли, где растут деревья и гуляют жильцы, компания-застройщик собирается возвести 11-этажный комплекс. Будут вырублены все деревья. Мы боимся, что наш дом покроется трещинами. Мы полтора года обивали пороги всех инстанций, и, наконец, в марте 2017 года муниципальный совет Кишинева аннулировал решение об этом строительстве. В нынешнем же году, в августе, оказалось, что этого решения нет, и застройщик получил авторизацию от мэрии", — рассказала корреспонденту Sputnik Татьяна из девятиэтажного дома по адресу улица Димо 7/3.

Сейсмическая проблема за скобками

Марина из дома по улице Алба Юлия, 2 сообщила, что многоэтажку в их дворе собирается построить фирма Reconscivil.

"В июле 2017 года муниципальный совет приостановил строительство, так как, по закону, эта территория не предрасположена для возведения многоэтажного дома. Но в сентябре работы пытаются возобновить, за временным забором стоит строительная техника, роют котлован под фундамент. Мы, защищая свои права, не даем выехать самосвалу, груженному землей, то есть, блокируем строительство", — сказала Марина.

Более того, связанные с этой стройкой документы не содержат всех необходимых составляющих — нет печатей, даты и других элементов. Жильцы считают, что на лицо — подлог.

Дом на Московском проспекте, 17/1, как рассказали его жильцы, стоит на искусственной возвышенности, которая выполняет роль защитного слоя перед лицом землетрясений. Именно в этом грунте застройщик вырыл котлован. Представители Академии наук, проведя экспертизу, заявили, что в случае подземных толчков или других ЧП дом попросту поползет под уклон.

К протестующим вышел главный архитектор Кишинева Серджиу Борозан. Он выслушал отдельно представителей каждой проблемой зоны и пообещал разобраться. Но здесь обещанного три года ждать нельзя — здесь из-за горе-строителей каждый день на счету. Sputnik будет следить за дальнейшим развитием событий.

В заключение — еще один пример стройки, несущей угрозу уже существующему квартирному дому. Адрес — улица 31 Августа 1989 года, 62, "зона поражения" — двухэтажный памятник архитектуры местного значения. О нем Sputnik писал здесь >>>

Смотрите видео:

 

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Теги:
незаконное строительство, дома, стройка, жильцы, протест, Серджиу Борозан, Кишинев
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