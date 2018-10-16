Депутаты молдавского парламента озадачены опасным вирусом

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Специалисты молдавского Минздрава озаботились сменой кода в связи распространением кори в стране с "оранжевого" на менее серьезный "желтый".

© Sputnik / Владимир Вяткин Корь в Молдове - страшные цифры и признания чиновников

Парламентарии озадачены корью

Все дело в том, что, по данным властей республики, с октября этого года не было зарегистрировано ни одного случая заражения этим вирусом.

Постоянное бюро парламента рассмотрело информацию по поводу эпидемиологической ситуации в связи с распространением кори, а также о мерах, предпринятых властями в этом смысле.

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В начале октября спикер парламента Андриан Канду потребовал, чтобы министр здравоохранения, труда и социальной защиты Силвия Раду и глава Минобразования Моника Бабук представили в парламенте детальную информацию по ситуации относительно заболеваемости корью по стране и меры, которые предпринимаются в этом отношении.

Канду заявил, что отчет министров будет обнародован на одном из заседаний парламента.

"Запросили информацию по поводу кори, а также о том, что происходит с не вакцинированными детьми, и о других аспектах по этой теме", — сказал спикер парламента.

Минздрав понижает градус рисков

По данным, представленным Минздравом в парламент, предлагается изменить "оранжевый" код в связи с распространением кори на "желтый". В отчете министерства указано, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась — в первые дни октября не было выявлено ни одного случая заражения вирусом. В тоже время на всей территории республики сохраняются меры по наблюдению за ситуацией.

В этом смысле Национальное агентство общественного здоровья обеспечивает работу координационного центра в режиме 24/24 для мониторинга случаев заболевания корью. В информационной записке отмечено, что 1 января — 2 октября выявлено 295 случаев заражения этим вирусом. Пик заболеваемости пришелся на август — 239 больных. Больше всего от вируса пострадали районы Чадыр-Лунга (156 человек), Вулканешты (34), Унгены (20), Тараклия (12), Кагул, Кантемир (10) и Окница (7).

Тысячи детей не допустили в школы…

По данным специалистов Минздрава, в начале текущего месяца на занятия не допустили свыше пяти тысяч учащихся. Из них примерно тысяче 600 уже сделали прививки, однако в течение 15 дней после этого они не могут появляться в школе. Четыре тысячи 982 учащихся до сих пор не вакцинированы.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призывает граждан защититься от болезни, сделав прививку.

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Врачи-эпидемиологи отмечают, что поступившая в Молдову вакцина безвредна, предварительно сертифицирована ВОЗ, закуплена через ЮНИСЕФ и отвечает всем аспектам качества и эффективности.

Корь "привела к жертвам" в правительстве

Премьер Молдовы Павел Филип выразил недовольство тем, как повели себя в этой ситуации ответственные в секторе здравоохранения. Глава правительства обвинил их в том, что они не предприняли незамедлительных действий, чтобы предотвратить распространение кори по стране.

"Наблюдал безответственность, потому что не было предпринято быстрых мер со стороны Национального агентства общественного здоровья и некоторых местных общественных структур", — заявил Филип в конце августа.

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После этого заявления без каких-либо комментариев и озвучивания причин в сентябре отправили в отставку министра здравоохранения, труда и социальной защиты Светлану Чеботарь. На прошлой неделе с поста руководителя агентства общественного здоровья сняли Елену Паланчук. Все произошло также тихо — без объяснения причин.

Корень проблемы

Ранее в Минздраве сообщали, что в августе эпидемиологическая ситуация ухудшилась из-за случаев заболевания корью, обнаруженных у детей, которые отдыхали с 21 по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района.

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Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который отдыхал на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе отдыхающих в лагере.

Эпидемиологическая ситуация с корью продолжает оставаться неблагоприятной в соседних странах — Украине и Румынии, где уровень вакцинации ниже допустимого, что усугубляет ситуацию и в Республике Молдова.

Что такое корь?

Корь — это широко распространенное острое инфекционное заболевание, характеризующееся повышением температуры, катаральным воспалением слизистых оболочек носа, глаз и горла и появлением на коже пятнистой сыпи.

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Вирус очень быстро распространяется — он передается при разговоре, кашле, чихании или любом тесном контакте с больным. Как только у человека появляются первые признаки поражения вирусом, он уже распространяет инфекцию. Инкубационный период продолжается от 7 до 17 дней.

Первые тревожные признаки кори — человек становится вялым, у него нарушается сон, снижается аппетит. Позже появляется насморк и кашель, а также повышается температура.

Осложнения развиваются чаще у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых старше 20 лет. Наиболее распространенными являются воспаление среднего уха (отит), слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит. К сожалению, осложнения кори не так уж редки, поэтому лечение заболевания должно проводиться под медицинским контролем — участковый врач посещает пациента раз в несколько дней.

При малейшем подозрении на развитие кори следует незамедлительно обратиться к врачу. Это важно не только для скорейшей постановки диагноза и начала лечения, но и для принятия противоэпидемических мер в коллективе, который посещал заболевший.