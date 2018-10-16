В многоэтажном доме "Ромашка" нашли газовые баллоны

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Сотрудники претуры сектора Центр вместе с полицией провели проверку многоэтажного дома "Ромашка" на Малой Малине, который часто называют "кукурузой" из-за характерного архитектурного облика. В ходе осмотра в квартирах дома были обнаружены газовые баллоны.

© Sputnik / Rodion Proca Юрист: что делать, если у соседей газовый баллон

Согласно закону, газовые баллоны запрещено устанавливать в домах повышенной этажности.

В оправдание бездействия со стороны органов местной власти руководитель претуры сектора Центр Павел Русу сообщил, что он лично общался с жильцами и информировал об опасности установки газовых баллонов и их запрете использования в домах.

Неясно, будут ли приняты к жильцам дома какие-либо меры. Ранее эксперты специальной комиссии по устранению последствий взрыва на Рышкановке доложили премьер-министру, что правовые нормы в этой сфере практически отсутствуют.