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Газовые баллоны. Архивное фото

В многоэтажном доме "Ромашка" нашли газовые баллоны

CC0 / Pixabay / kobitriki
Общество
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Непонятно, смогут ли власти заставить жильцов убрать опасные газовые установки.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Сотрудники претуры сектора Центр вместе с полицией провели проверку многоэтажного дома "Ромашка" на Малой Малине, который часто называют "кукурузой" из-за характерного архитектурного облика. В ходе осмотра в квартирах дома были обнаружены газовые баллоны. 

Раду Бушилэ
© Sputnik / Rodion Proca
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Согласно закону, газовые баллоны запрещено устанавливать в домах повышенной этажности.

В оправдание бездействия со стороны органов местной власти руководитель претуры сектора Центр Павел Русу сообщил, что он лично общался с жильцами и информировал об опасности установки газовых баллонов и их запрете использования в домах.

Неясно, будут ли приняты к жильцам дома какие-либо меры. Ранее эксперты специальной комиссии по устранению последствий взрыва на Рышкановке доложили премьер-министру, что правовые нормы в этой сфере практически отсутствуют.

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Теги:
газовый баллон, безопасность
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