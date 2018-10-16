Всеправославный собор может состояться и в Молдове

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Церковный раскол может стать незаживающей раной на теле всего православного мира, заявил президент Молдовы Игорь Додон в соцсетях, комментируя действия Константинопольского патриархата и Русской православной церкви.

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Президент РМ считает, что "власти православных стран совместно с главами поместных церквей должны предпринять все усилия для его преодоления".

"Молдова — страна, где около 98% населения — православные, была и останется в православном мире. Молдова была и останется канонической территорией Московского Патриархата. Молдавская митрополия была создана в 1813 году усилиями нашего великого святителя Гавриила Бэнулеску-Бодони в рамках Русской Православной Церкви. И мы сохраним верность нашей единой Церкви", — отметил Додон.

Он сообщил, что всецело поддерживает "инициативу созыва Всеправославного Собора, высказанную Патриархом Антиохийским Иоанном X и поддержанную широкими кругами духовенства и мирян Русской, Сербской, Болгарской, Польской, Александрийской, Иерусалимской Православных Церквей, а также Православной Церковью в Америке, для разрешения одного из самых острых вопросов за всю историю Православия".

"Учитывая вышесказанное, выступаю с инициативой проведения Всеправославного Собора на территории Молдовы. Мы — уникальная православная страна, расположенная в самом сердце православного мира, и именно Молдова может стать площадкой для встреч между всеми главами поместных церквей в этот крайне ответственный период. Уверен, что совместными усилиями мы можем найти пути решения этой сложной ситуации", — заключил Додон.

Из-за чего все началось

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической украинской церкви Синод Русской православной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

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Разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии. Как заявили в РПЦ, Константинопольский патриархат утратил право называться координирующим центром для всей Православной церкви.

Идея Антиохийского патриарха

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X заявил, что не видит никакой необходимости в дискуссиях "по вопросам автокефалий" в условиях, когда православному миру особенно необходимо единство перед лицом современных вызовов и угроз, и призвал к созыву Всеправославного собора.

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"Какая необходимость именно сейчас дискутировать по вопросам автономий или автокефалий, когда нам больше всего нужно полное и твердое единство всех православных христиан? Нет никаких сомнений, что Православная церковь должна рассмотреть свои проблемы на общем Соборе, где были бы собраны главы всех поместных церквей", — заявил патриарх Иоанн.

Реакция Украинской церкви

В УПЦ, в свою очередь, не исключили разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на патриарха Варфоломея.

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Глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент (Вечеря) назвал решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.