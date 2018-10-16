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Мария Захарова

Захарова: отношения между Молдовой и Россией осложнены политической обстановкой

© Sputnik /
Общество
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Тема:
Видеомост Марии Захаровой в Sputnik (10)
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках видеомоста Москва-Тбилиси-Таллин-Кишинев в пресс-центре Sputnik рассказала о том, как развиваются отношения между странами.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik.  Отношения между Молдовой и Россией осложнены политической обстановкой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках видеомоста Москва-Тбилиси-Таллин-Кишинев в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Отношения развивать непросто, учитывая, что по одним и тем же вопросам с разницей в несколько часов из Кишинева регулярно поступают диаметрально противоположные заявления. В этих условиях отношения развиваются достаточно непросто. Несмотря на это, они все же развиваются. Хотелось бы большего", — заявила Мария Захарова.

Второй момент, который не добавляет динамизма двусторонним отношениям, по словам Захаровой, это — не совсем конструктивная позиция европейских структур.

Сессия ПАСЕ, архивное фото.
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"Они в очередной раз, в частности, в отношении Молдовы ставят вопрос, который ими был поставлен неоднократно — либо с нами, либо с кем-то еще. Мы исходим из того, что совершенно спокойно можем развивать отношения с отдельным государством, и с интеграционными объединениями — будь то европейские или на постсоветском пространстве. Мы не видим в этом никаких противоречий и предлагаем сопрягать интеграционные процессы, а не противопоставлять их друг другу. Но реалии есть реалии. С ними надо считаться, их надо учитывать", — заявила Захарова.

Дипломатические отношения между Россией и Молдовой установлены 6 апреля 1992 года.

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Договорно-правовая база отношений к настоящему времени насчитывает свыше 180 документов.

Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились летом 2014 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Согласно этому договору республика должна была полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Тема:
Видеомост Марии Захаровой в Sputnik (10)

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Теги:
видеомост Sputnik, видеомост, Мария Захарова, Москва, Россия, Политика
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