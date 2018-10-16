18:57 16 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.99
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
Конституция РМ

Что думают в Москве о включении пункта о евроинтеграции в Конституцию Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Видеомост Марии Захаровой в Sputnik (10)
16320

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, не помешает ли сотрудничество Кишинева с ЕС выстраиванию стратегического партнерства Молдовы с Россией.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Москва не видит проблем в том, что Молдова строит отношения с Европой и европейскими структурами, можно сопрягать интеграционные процессы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках видеомоста Москва-Тбилиси-Таллин-Кишинев в пресс-центре Sputnik Молдова.

Валерий Реницэ
© Sputnik / Osmatesco
Политолог об евроинтеграции Молдовы: кто кого загнал в цугцванг

Дело в том, что в парламенте Молдовы депутаты подняли вопрос о внесении синтагмы евроинтеграции в Конституцию страны. Как на это отреагирует Москва?

Брутер: евроинтеграция в Конституции Молдовы как эхо руководящей роли КПСС>>>

"Я могу сказать, что этот вопрос вы должны адресовать вашим политикам. Эти нововведения разработаны внутри Молдовы. На вопрос о том, насколько они затруднят отношения с Россией, должны ответить молдавские политики. Российская сторона не видит противоречий в том, чтобы любое государство в мире развивало отношения с кем-либо еще. Мы не приемлем обвинений в том, что Россия запрещает кому-либо интегрироваться в различные международные структуры", — заявила Захарова.

"Мы не видим проблем в том, чтобы сопрягать интеграционные процессы. Москва исходит из того, что полноценное развитие двусторонних отношений между Молдовой и Россией не должно разрывать отношений вашей страны с Европой", — подчеркнула официальный представитель МИД России.

По ее словам, Россия для Молдовы — естественный партнер, и у двух стран было общее пространство в рамках единого государства.

"У нас много людей, семей с общей личной историей. Почему же нам не выгодно быть друг для друга партнерами? Мы не видим проблем в выстраивании отношений с Молдовой", — отметила Захарова.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik /
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

"Мы исходим из того, что полноценное развитие наших двусторонних отношений не должно мешать ориентации Молдовы на ЕС, на евроинтеграцию, на что-либо еще. В чем противоречия? Мы естественные партнеры друг для друга в силу географии. Давайте посмотрим на карту, давайте рассуждать на эти темы не в отрыве от реальности. Мы не видим проблем выстраивания отношений с Молдовой. Только если эти проблемы не создаются искусственно", — отметила Захарова.

Андриан Канду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Канду заявил о том, что Конституцию нужно изменить до выборов в парламент

"Мы развиваем наши отношения в рамках БРИКС. Мы же не делаем из этого ультиматум, что мы будем в рамках БРИКС взаимодействовать, а это каким-то образом должно негативно влиять на наши отношения, к примеру, с Молдовой. Думаю, что и вам в голову не придет так вопрос ставить. Также и здесь, в чем проблема?" — задалась вопросом Захарова.

Законодательную инициативу о внесении синтагмы евроинтеграции в Конституцию Молдовы депутатский корпус рассмотрел в минувшую пятницу, 12 октября.

Волницки: почему евроинтеграция в Молдове уже не тренд сезона>>>

Согласно документу, Конституцию предлагается дополнить новой статьей, где европейская интеграция Республики Молдова будет названа стратегической целью развития страны. Кроме того, авторы предложили внести в преамбулу Конституции строки, в которых говорится о стремлении Молдовы к европейской интеграции и об ориентации страны на "европейские ценности".

В самом начале обсуждения этого вопроса фракция социалистов покинула зал заседаний, выразив таким образом нежелание участвовать в голосовании. Депутаты от ЛП и ЛДПМ также выступили против, поставив ДПМ условие — они поддержат законопроект в обмен на голосование демократов по вопросу о внесении в Конституцию названия государственного языка — "румынский".

Тема:
Видеомост Марии Захаровой в Sputnik (10)

По теме

Захаров: США готовят новые санкции против России
Захарова: фото подозреваемых по делу Скрипалей - дезинформация
Захарова о нападках на Sputnik: бьют по тем, кто эффективен
Теги:
видеомост Sputnik, видеомост, Мария Захарова, Молдова, Кишинев, Россия, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации
    Заметая следы

    В Орше мужчина дважды за день нарушил скоростной режим - чтобы избежать наказания, он украл камеру фотофиксации.

  • Здание парламента Грузии
    Грядут перемены

    Предстоящие президентские выборы в Грузии должны послужить началом важной битвы – парламентских выборов 2020 года, считают эксперты.

  • Адгур Ардзинба на IX абхазо-российском деловом форуме в Сухуме
    Откровенный разговор

    Итоги IX Абхазо-российского делового форума на радио Sputnik Абхазия подвел министр экономики республики Адгур Ардзинба.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Матч Молдова-Беларусь в Лиге наций 15/10/2018
Молдова не дала себя обыграть Белоруссии в Лиге наций
LIVE: Видеомост Москва–Таллинн c Марией Захаровой
Видеомост с Марией Захаровой в пресс-центре Sputnik - полная версия
Как поступить в российский вуз
Как гражданам Молдовы поступить в российские вузы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться