Что думают в Москве о включении пункта о евроинтеграции в Конституцию Молдовы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, не помешает ли сотрудничество Кишинева с ЕС выстраиванию стратегического партнерства Молдовы с Россией.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Москва не видит проблем в том, что Молдова строит отношения с Европой и европейскими структурами, можно сопрягать интеграционные процессы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках видеомоста Москва-Тбилиси-Таллин-Кишинев в пресс-центре Sputnik Молдова. © Sputnik / Osmatesco Политолог об евроинтеграции Молдовы: кто кого загнал в цугцванг

Дело в том, что в парламенте Молдовы депутаты подняли вопрос о внесении синтагмы евроинтеграции в Конституцию страны. Как на это отреагирует Москва?

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"Я могу сказать, что этот вопрос вы должны адресовать вашим политикам. Эти нововведения разработаны внутри Молдовы. На вопрос о том, насколько они затруднят отношения с Россией, должны ответить молдавские политики. Российская сторона не видит противоречий в том, чтобы любое государство в мире развивало отношения с кем-либо еще. Мы не приемлем обвинений в том, что Россия запрещает кому-либо интегрироваться в различные международные структуры", — заявила Захарова.

"Мы не видим проблем в том, чтобы сопрягать интеграционные процессы. Москва исходит из того, что полноценное развитие двусторонних отношений между Молдовой и Россией не должно разрывать отношений вашей страны с Европой", — подчеркнула официальный представитель МИД России.

По ее словам, Россия для Молдовы — естественный партнер, и у двух стран было общее пространство в рамках единого государства.

"У нас много людей, семей с общей личной историей. Почему же нам не выгодно быть друг для друга партнерами? Мы не видим проблем в выстраивании отношений с Молдовой", — отметила Захарова.

© Sputnik / Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

"Мы исходим из того, что полноценное развитие наших двусторонних отношений не должно мешать ориентации Молдовы на ЕС, на евроинтеграцию, на что-либо еще. В чем противоречия? Мы естественные партнеры друг для друга в силу географии. Давайте посмотрим на карту, давайте рассуждать на эти темы не в отрыве от реальности. Мы не видим проблем выстраивания отношений с Молдовой. Только если эти проблемы не создаются искусственно", — отметила Захарова.

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"Мы развиваем наши отношения в рамках БРИКС. Мы же не делаем из этого ультиматум, что мы будем в рамках БРИКС взаимодействовать, а это каким-то образом должно негативно влиять на наши отношения, к примеру, с Молдовой. Думаю, что и вам в голову не придет так вопрос ставить. Также и здесь, в чем проблема?" — задалась вопросом Захарова.

Законодательную инициативу о внесении синтагмы евроинтеграции в Конституцию Молдовы депутатский корпус рассмотрел в минувшую пятницу, 12 октября.

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Согласно документу, Конституцию предлагается дополнить новой статьей, где европейская интеграция Республики Молдова будет названа стратегической целью развития страны. Кроме того, авторы предложили внести в преамбулу Конституции строки, в которых говорится о стремлении Молдовы к европейской интеграции и об ориентации страны на "европейские ценности".

В самом начале обсуждения этого вопроса фракция социалистов покинула зал заседаний, выразив таким образом нежелание участвовать в голосовании. Депутаты от ЛП и ЛДПМ также выступили против, поставив ДПМ условие — они поддержат законопроект в обмен на голосование демократов по вопросу о внесении в Конституцию названия государственного языка — "румынский".