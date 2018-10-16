20:50 16 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.99
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

Коротко о главном: Захарова ответила на самый сложный вопрос о Молдове

© Sputnik /
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Видеомост Марии Захаровой в Sputnik (11)
30920

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала динамику молдавско-российских отношений, евроинтеграционную повестку республики и ситуацию в Приднестровье.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова ответила на вопросы молдавских СМИ в рамках видеомоста Москва-Тбилиси-Таллин-Кишинев в пресс-центре Sputnik Молдова, коснувшись самых важных тем в повестке молдавско-российских отношений.

Как развивается диалог между Москвой и Кишиневом?

Как считает официальный представитель главного внешнеполитического ведомства России, отношения между двумя странами осложнены политической обстановкой.

"Отношения развивать непросто, учитывая, что по одним и тем же вопросам с разницей в несколько часов из Кишинева регулярно поступают диаметрально противоположные заявления. В этих условиях отношения развиваются достаточно непросто. Несмотря на это, они все же развиваются. Хотелось бы большего", — заявила Захарова.

Второй момент, который не добавляет динамизма двусторонним отношениям, по словам Захаровой, это — не совсем конструктивная позиция европейских структур.

Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры, архивное фото.
© Sputnik / Sergey Kuznecov
Захарова: нагнетание обстановки вокруг ОГРВ в Приднестровье неконструктивно

"Они в очередной раз, в частности, в отношении Молдовы ставят вопрос, который ими был поставлен неоднократно — либо с нами, либо с кем-то еще. Мы исходим из того, что совершенно спокойно можем развивать отношения с отдельным государством, и с интеграционными объединениями — будь то европейские или на постсоветском пространстве", — добавила представитель российского МИД.

Евроинтеграция в Конституции Молдовы

Захарова считает, что вопрос о том, как повлияет на развитие двусторонних отношений проект в включения в Конституцию Молдовы синтагмы о евроинтеграции, нужно адресовать непосредственно молдавским политикам.

Видеомост Марии Захаровой в Sputnik: все заявления представителя МИД России>>>

"Эти нововведения разработаны внутри Молдовы. На вопрос о том, насколько они затруднят отношения с Россией, должны ответить молдавские политики. Российская сторона не видит противоречий в том, чтобы любое государство в мире развивало отношения с кем-либо еще. Мы не приемлем обвинений в том, что Россия запрещает кому-либо интегрироваться в различные международные структуры", — подчеркнула пресс-секретарь МИД РФ.

  • Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой
    Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой
    Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    © Sputnik /
  • Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой
    Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой
    Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой
    Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой
    Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой
    Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    © Sputnik /
  • Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    © Sputnik /
  • Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой
    Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    © Sputnik /
  • Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    © Sputnik /
  • Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    © Sputnik /
  • Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    © Sputnik /
1 / 15
© Sputnik / Miroslav Rotari
Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой

Сопряжение интеграционных процессов

Захарова отметила, что Москва не видит проблем в том, что Молдова строит отношения с Европой и европейскими структурами. Она подчеркнула, что интеграционные процессы можно сопрягать.

Конституция РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Что думают в Москве о включении пункта о евроинтеграции в Конституцию Молдовы

"Мы не видим проблем в том, чтобы сопрягать интеграционные процессы. Москва исходит из того, что полноценное развитие двусторонних отношений между Молдовой и Россией не должно разрывать отношений вашей страны с Европой", — пояснила представитель российского МИД.
По ее словам, Москва и Кишинев — "естественные партнеры друг для друга в силу географии".

"Давайте посмотрим на карту, давайте рассуждать на эти темы не в отрыве от реальности. Мы не видим проблем выстраивания отношений с Молдовой. Только если эти проблемы не создаются искусственно", — отметила Захарова.

Захарова о Приднестровье

Представитель МИД России отметила, что Москва всегда исходила из приоритета защиты соотечественников, никогда не забывала и не предавала Приднестровье.

"В личном плане, и в плане работы для меня Приднестровье — это самый сложный вопрос. Изнутри меня что-то постоянно подталкивает перейти на позицию справедливости, но в силу моих обязанностей я не могу многое себе позволить", — отметила Захарова.

По ее словам, защита соотечественников в Приднестровье, которых Россия никогда не бросит, — это особая ситуация, целый блок проблем, куда, помимо поддержки русского языка, входит еще множество вопросов.

Ситуация с приднестровским вопросом

Захарова считает, что "ситуация с разблокированием приднестровского вопроса зашла в тупик".

Референдум
© Sputnik / Ирина Попова
Чего Москва ожидает от Кишинева после выборов - мнение Захаровой

Причиной тому, как считает представитель МИД России, политические моменты.

"Это не новость. Есть нагнетание ситуации. Почему это делается, — надо спросить тех, кто это делает. Улучшению общей атмосферы двусторонних отношений это не содействует. Это тактический ход, это выгодно тем, кто так поступает", — сказала она.

Военнослужащие России в Приднестровье

По мнению Захаровой, нагнетание обстановки вокруг военнослужащих России в Приднестровье не приносит конструктива.

"Вы прекрасно понимаете, я повторю еще раз то, что хорошо известно, — оперативная группа (российских войск — ред.) в Приднестровье занимается охраной складов военного имущества. Это зона ее ответственности, и это не является тайной, ничего непрозрачного в этом нет", — сказала пресс-секретарь МИД, отвечая на вопросы журналистов.

По заявлению официального представителя МИД РФ, причина блокирования этой ситуации лежит в политической плоскости.

"Что касается разблокирования ситуации, к сожалению, она зашла в тупик по политическим причинам, — отметила Захарова. — Почему нагнетают (обстановку вокруг ОГРВ — ред.), думаю, лучше задать вопрос тем, кто это делает. Могу констатировать, что конструктива это не приносит, общей атмосфере не содействует. Как тактический ход, возможно это выгодно во внутриполитических целях", — заключила представитель МИД России.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik .
LIVE: Видеомост Москва–Таллинн c Марией Захаровой
Тема:
Видеомост Марии Захаровой в Sputnik (11)

По теме

Захарова: для меня нет вопроса больнее, чем Приднестровье
Захарова: Россия о Приднестровье никогда не забывала
Теги:
политика, Мария Захарова, Молдова, Кишинев, Россия, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации
    Заметая следы

    В Орше мужчина дважды за день нарушил скоростной режим - чтобы избежать наказания, он украл камеру фотофиксации.

  • Здание парламента Грузии
    Грядут перемены

    Предстоящие президентские выборы в Грузии должны послужить началом важной битвы – парламентских выборов 2020 года, считают эксперты.

  • Адгур Ардзинба на IX абхазо-российском деловом форуме в Сухуме
    Откровенный разговор

    Итоги IX Абхазо-российского делового форума на радио Sputnik Абхазия подвел министр экономики республики Адгур Ардзинба.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок нейронов сетчатки (40-кратное увеличение), сделанный фотографом Hanen Khabou и занявший 6е место в конкурсе Nikon Small World 2018
Победители конкурса Nikon Small World 2018 - самые яркие фото
LIVE: Видеомост Москва–Таллинн c Марией Захаровой
Видеомост с Марией Захаровой в пресс-центре Sputnik - полная версия
Как поступить в российский вуз
Как гражданам Молдовы поступить в российские вузы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.