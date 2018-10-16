Еще одна жертва взрыва на Рышкановке: врач о причине смерти молодой женщины

Прошло чуть больше недели с момента взрыва в многоэтажке на Рышкановке: число жертв взрыва в жилом многоквартирном увеличилось до пяти человек.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Во вторник в больнице скончалась хозяйка квартиры в жилом многоквартирном доме в столичном секторе Рышкановка, где 6 октября произошел взрыв. Информацию Sputnik подтвердил вице-директор муниципального института скорой помощи Сергей Штепа.

"К сожалению, девушка скончалась сегодня. У нее остановилось сердце. Врачи выполнили все, что должны были по протоколу. Сделали все возможное, но, к сожалению, сердце не начало снова биться", — сказал собеседник.

© Sputnik / Osmatesco Момент взрыва в доме на Рышкановке попал на видео

По его словам, у женщины были ожоги 37% поверхности тела — это руки, ноги, лицо, а также где-то 10-15% верхних дыхательных путей.

"Жалко. Молодой организм. Если бы не это (остановка сердца — ред.). У нее был шанс, маленький, но был", — отметил Штепа.

Из-за чего произошел взрыв?

Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв газового баллона произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11. Погибли четыре человека — мать с четырехлетним ребенком и пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей. От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.

© Sputnik / Miroslav Rotari Выживший при взрыве на Рышкановке: погибшая женщина долго звала на помощь

Среди погибших — двое израильтян в возрасте около 70 лет.

Где разместили жильцов подъезда?

Людей, проживающих в подъезде дома, где произошел взрыв, согласно официальным данным, разместили частично в Центральной больнице железнодорожников (29 человек).

Также 50 дополнительных мест для приема постояльцев подготовлено в санатории "Constructorul".

Пострадавший от взрыва дом сносить не будут

Вице-примар (вице-мэр) Кишинева Нистор Грозаву заявил на одном из последних заседаний муниципальных служб, что жилой многоквартирный дом на Московском проспекте, который пострадал от взрыва, не будет снесен — здание отремонтируют. По словам чиновника, комиссия, сформированная из шестерых самых квалифицированных молдавских экспертов, установила, что это строение может и должно быть восстановлено. Он также заявил, что ремонтные работы стартуют уже с этого вторника.

"Работы будут производиться постепенно. Объем не такой уж и большой. Речь идет о четырех перекрытиях, площадь каждого из которых составляет 20 квадратных метров, а толщина 16 сантиметров. Работа кропотливая, но ее не так много", — сказал Грозаву.

По его словам, ремонт по возможности произведут в самые короткие сроки.