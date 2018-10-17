В полиции рассказали, как усилили меры безопасности к визиту Эрдогана

Представители правоохранительных органов назвали места, где будут усилены меры безопасности, и где гражданам следует подчиняться всем требованиям полиции.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. К визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который проходит в Молдове 17-18 октября, в Кишиневе усилены меры безопасности. В правоохранительных органах в среду рассказали, какие именно ограничения будут действовать для водителей и пешеходов.

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"Для эффективного обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения во время официального визита, а также для предотвращения возможных нарушений закона и других действий, которые могут помешать проведению мероприятия, 17 октября будет ограничено движение транспорта на некоторых участках. Также запрещена парковка автомобилей. Речь идет о бульварах Дачия и Штефан чел Маре, улицах Пушкина, Пыркэлаб и по периметру улиц Лазо и Бодони (на бульваре Штефана чел Маре)", — заявил журналистам глава Национального инспектората по патрулированию Ливиу Базюк.

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По его словам, на время следования официальной делегации остановят работу заправок, а общественный транспорт в течение всего дня будет ехать вместо бульвара Штефана чел Маре по улице Букурешть.

Как уточнил Базюк, между улицами М.Витязул и Измаильская на время следования официальной колонны остановят движение транспорта в обоих направлениях. Также по периметру улиц Пыркэлаб, 31 августа 1989, Сфатул Цэрий, Колумна запрещена парковка транспортных средств.

Базюк подчеркнул, что гражданам, которые будут находиться в зоне, где применены ограничительные меры, нужно будет предъявить полицейским удостоверение личности, служебное удостоверение или разрешение на доступ в зону проживания или учреждений, находящихся там. Речь, как уточнил Базюк, о бульваре Штефана чел Маре между улицами Лазо и Бодони, между улицами Колумна и 31 августа.

"До вечера ограничения будут действовать на бульваре Штефана чел Маре на участке между улицами С.Лазо и Влайку Пыркэлаб", — заключил Базюк.

Нельзя выходить на балконы

В свою очередь, начальник управления общественного порядка Генинспектората полиции Марин Максиан порекомендовал гражданам, которые видят полицию в действии, на время следования кортежа воздержаться от выхода на открытые балконы и крыши или в другие зоны, которые будут находиться в поле зрения правоохранительных органов.

Он также обратил внимание на тот факт, что "все предпринимаемые полицией меры соответствуют протоколу и действующему законодательству".

Также Максиан подчеркнул, что правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы в указанных зонах не было людей в состоянии алкогольного опьянения, а также тех, у кого при себе есть оружие.

"Все, кто попытаются не подчиниться требованиям сотрудников, обеспечивающих безопасность, будут отвечать за свои действия", — подчеркнул Максиан.

Он обратил внимание, что пешеходы смогут свободно двигаться по тротуарам.

"Полиция будет следить за ситуацией и примет необходимые меры лишь во время движения кортежа. Не более 15 минут будут действовать определенные ограничения", — сказал Максиан.

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Насыщенная повестка в Кишиневе

Это первый официальный визит Эрдогана в Молдову.

Официальные мероприятия начнутся с церемонии приветствия четы турецкого лидера Реджепа и Эмине Эрдоган президентом Молдовы Игорем Додоном и его супругой Галиной Додон. После чего руководители двух государств проведут встречу tête-à-tête, которую продолжит заседание в расширенном формате с участием представителей официальных делегаций. По итогам бесед состоится церемония подписания совместной декларации о стратегическом сотрудничестве между Турцией и Молдовой, а затем лидеры двух стран выступят с заявлениями для прессы.

Программу продолжит церемония открытия отремонтированного здания администрации президента Молдовы, которое разрушили в ходе апрельских беспорядков в 2009 году.

Реконструкция дворца главы Республики Молдова проведена в соответствии с договоренностями Додона с Эрдоганом и при поддержке турецкого правительственного Агентства по сотрудничеству и координации TIKA.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон рассказал о визите Эрдогана и ремонте здания администрации президента

Также у лидера Турции намечена встреча и с премьером республики Павлом Филипом, по итогам которой запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Поездка Эрдогана в Гагаузию

Турецкий лидер отправится в Комрат 18 октября. Власти Гагаузии сообщили, что в связи с визитом Эрдогана предприняты повышенные меры безопасности.

Полиция ограничит движение транспорта в центре Комрата по маршруту следования кортежей первых лиц, начиная с самого утра. Водителей просят выполнять все требования сотрудников правоохранительных органов, а горожан призывают в этот день отказаться от поездок на личных автомашинах. Городские рынки во время визита будут закрыты, а общественный транспорт перенаправят по другим улицам.

Чтобы повысить безопасность, по распоряжению башкана Гагаузии 18 октября объявлено выходным днем для государственных и бюджетных учреждений на территории автономии.

В Комрате турецкий лидер примет участие в церемониях открытия Дома культуры, диагностического центра и детского сада №1 "Ходжа Насреддин". Также президент Турции выступит с речью на площади национального собрания Гагаузии.