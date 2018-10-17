Черта бедности: ВБ представил шокирующие цифры, как дела в Молдове

Всемирный банк рассказал, сколько людей живет менее, чем на 100 леев в день.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Около половины населения планеты (46%) живут менее, чем на 5,5 доллара (93 лея по курсу Нацбанка) в день, пытаясь удовлетворить базовые потребности. Об этом говорится в докладе Всемирного банка по проблеме бедности.

Черта бедности

"Свыше 1,9 миллиарда человек или 26,2% населения мира в 2015 году жили на менее чем 3,2 (54 лея) доллара в день (черта бедности в странах с уровнем дохода ниже среднего – ред.). Около 46% населения проживало на менее чем на 5,5 доллара в день (черта бедности в странах с уровнем дохода выше среднего – ред.)", — говорится в отчете.

Несмотря на сокращение крайне нищенствующего населения, располагающего менее чем 1,9 доллара (32 лея) в день до 10% от всего населения мира к 2015 году, проблема бедности по-прежнему сохраняется, а темпы ее сокращения замедлились. Это связано с тем, что в результате экономического развития, сложилась ситуация, когда большая часть бедного населения мира сейчас живет в более благополучных странах, полагает ВБ.

В докладе отмечается, что самыми быстрыми темпами с проблемой справляется Восточная Азия и Тихоокеанский регион.

В Европе и Центральной Азии во многих странах наблюдалось замедление роста доходов бедного населения. Вместе с тем в этом регионе наблюдается самый низкий процент населения, живущего ниже черты бедности как в 3,2 доллара, так и в 5,5 доллара на день. 11% населения, располагающего менее 3,2 доллара в день, а также 26% — 5,5 доллара — приходится на страны Латинской Америки.

В Южной Азии резко выросли доходы бедствующего населения, сократилась доля крайне нищенствующих. При этом 80% населения этого региона в 2015 году также выживало на менее 5,5 доллара в день.

Прожиточный минимум и пенсии в Молдове © Sputnik / Maksim Blinov Прожиточный минимум в Молдове: что можно купить на эти деньги

Если обратиться к сухим цифрам, то средний размер прожиточного минимума в первом семестре 2018 года составил тысячу 895,7 лея на человека в месяц (113 долларов по действующему курсу Нацбанка Молдовы). Согласно статистике, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,6 процента.

Средняя пенсия по возрасту сейчас 1784,94 лея, средняя пенсия лицам с ограниченными возможностями — 1368,45 лея.

Ежемесячный располагаемый доход населения по итогам первого квартала 2018 года составил в среднем на одного человека две тысячи 353 лея (140 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы — ред.)

Согласно официальным данным, основным источником дохода жителей республики остается заработная плата — 40,8% от общего объема. На втором месте расположились социальные выплаты, включая пенсии, — 23,9%. Тройку основных источников доходов замыкают денежные переводы из-за рубежа — 17,5%. Доходы от индивидуальной деятельности в сельском хозяйстве и от частного бизнеса немногим превышают десять процентов.

Какие зарплаты в Молдове © Sputnik / Илья Питалев Минфин Молдовы отрапортовал: доходы государства растут

Во втором квартале 2018 года средняя номинальная начисленная заработная плата составила шесть тысяч 369,8 лея, что на 13% больше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. В бюджетном секторе средняя получка достигла пяти тысяч 569,3 лея, а в реальном — шести тысяч 679,6 лея. При этом рост отмечен и в той, и в другой сфере.

Согласно статистике, по-прежнему самые высокие заработки отмечены у представителей инфокоммуникационного сектора — чуть больше 14 тысяч леев (порядка 850 долларов по текущему курсу Нацбанка страны). На втором месте получки работников финансового и страхового секторов — около 12 тысяч леев (700 долларов). В тройку самых высокооплачиваемых специальностей вошли представители сектора производства и обеспечения электро и теплоэнергией, газом, горячей водой и кондиционирования воздуха — в среднем зарплата здесь составляет около 11 тысяч леев (примерно 655 долларов).

Меньше всего получают работники сферы искусства, отдыха и развлечений — около 3,7 тысячи леев (порядка 220 долларов). Средняя зарплата в сфере образования, по данным Нацбюро статистики, едва превышает пять тысяч леев (примерно 300 долларов), а в сфере здравоохранения — немногим превышает шесть тысяч леев (примерно 380 долларов).