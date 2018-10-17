Ломовые лошади - женщины в селах Молдовы стали группой риска

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Есть такая дата — Всемирный день сельских женщин. Для Молдовы она — более, чем актуальна, ведь наиболее уязвимая категория населения страны — сельские жители, а больше всех трудности испытывают в этой среде именно женщины.

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Всемирный день сельских женщин был учрежден в 1995 году на Пекинской международной женской конференции в целях повышения осведомленности о вкладе женщин из сел в благосостояние своих семей и развитие сельской экономики. Эта дата ежегодно отмечается 15 октября.

Пугающая статистика

Женщины составляют более половины населения Республики Молдова, а более миллиона женщин живут в сельской местности, сообщили Sputnik в пресс-службе Национальной конфедерации профсоюзов.

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Согласно исследованию, осуществленному в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (PNUD Молдова), опубликованному буквально на днях, средний возраст женщин в сельской местности — 39 лет, а средняя продолжительность их жизни составляет 74 года.

Женщины сел в два раза чаще страдают от хронических заболеваний, чем женщины городской местности. Это, конечно же, требует длительного лечения, но треть женщин, живущих в сельской местности, отказываются ходить по врачам, причем каждая четвертая из них делает это из-за отсутствия денег.

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"Мы действительно обеспокоены судьбой женщин и детей в сельской местности. Отсутствие хорошо оплачиваемых рабочих мест, дискриминация на рабочем месте и в обществе, неформальная работа, ограниченный доступ к медицинским услугам, насилие в семье — все это является основными проблемами, влияющими на жизнь сельских женщин", — заявила Дарья Бостан, представитель Национальной федерации профсоюзов сельского хозяйства и продовольствия "Agroindsind" из Новоаненского района.

Требования просты и понятны

Профсоюзные активистки из Новоаненского района в ходе круглого стола, приуроченного ко Всемирному дню сельских женщин, направили республиканским властям ряд требований:

— создание новых рабочих мест;

— установление достойной заработной платы и улучшение условий труда;

— борьба с "черной" работой;

— улучшение питания детей в детских садах, школах и больницах;

— улучшение качества медицинского обслуживания в селах;

— принятие и осуществление долгосрочной программы борьбы с нищетой;

— продвижение инициатив сельских женщин.