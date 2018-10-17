К визиту Эрдогана в Комрате откроют городской ДК, отремонтированный Турцией

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. В Комрате завершаются последние приготовления к торжественному открытию городского Дома культуры, который был отремонтирован с помощью Турции.

Как отмечает сайт gagauzinfo.md, городской ДК был настоящим долгостроем. Денег на ремонт всегда не хватало, и хотя в здании удалось заменить кровлю и облагородить фасад, здание нуждалось в капитальном ремонте и находилось под угрозой полного закрытия.

Девять месяцев назад в здании начались ремонтные работы. Договоренность о финансовой помощи по этому проекту была достигнута между башканом Гагаузии Ириной Влах и мэром турецкого города Алтындаа Вейселем Тирьяки.

На средства, выделенные мэрией Алтындаа, были полностью отремонтированы репетиционные помещения, главный зрительный зал и фойе. Дом культуры оснащен новой мебелью и техническим оборудованием, установлены новые кресла. В зрительном зале установлена высококлассная звуковая и световая аппаратура.