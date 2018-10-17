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Sabia lui Ștefan cel Mare, Istanbul

Эрдоган передаст Молдове копию меча Штефана Великого

CC BY 2.5 / JoJan / Sabia lui Ștefan cel Mare
Общество
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Тема:
Визит Эрдогана в Молдову (14)
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Оригинал знаменитого клинка с надписью на славянском языке хранится в музее "Топкапы" в Стамбуле.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду в Кишиневе, что в ближайшее время подарит молдавской стороне копию меча господаря Молдовы Штефана Великого.

"Мы передадим Молдове копию меча Штефана — оригинал нельзя выносить из музея "Топкапы", это запрещено законом. Но уверяю, что подарю вам, как и Румынии, в кратчайшее время точную копию меча Штефана Великого", — отметил Эрдоган.

Оригинал клинка знаменитого воеводы хранится в Стамбуле, в музее (бывшем главном дворце Османской империи) Топкапы. Рукоять меча в виде креста украшена гербом Молдовы, длина — 125 сантиметров, вес 2,5 килограмма. Меч сделан из толедской стали, лучшего в Средние века материала для производства оружия. Характерной особенностью оружия является эфес, где вычеканены на кириллице слова "Iω ГOCПOДИН CTEФAН BOEBOДA ГOCПOДAР". Штефан получил это оружие в дар от Папы Сикста IV после битвы при Васлуе в знак признания решающей роли Молдовы в защите христианства.

Трампу вручили копию меча Штефана Великого >>>

Меч был увезен в 1538 году турецкой армией во время вторжения в Молдову.

В Румынии, в Национальном музее города Васлуй, также есть копия этого меча, подаренная турецкой стороной.

Тема:
Визит Эрдогана в Молдову (14)

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Теги:
меч, Штефан Великий, Реджеп Тайип Эрдоган, Топкапы, Стамбул, Турция, Кишинев
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