Когда жильцы дома на Рышкановке, где произошел взрыв, вернутся в квартиры

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. До 22 декабря этого года жильца многоквартирного дома на Рышкановке, где прогремел взрыв, смогут вернуться в свои квартиры, сообщили в среду в пресс-службе правительства Молдовы.
По свидетельству ответственных структур, на данный момент эксперты и проектировщики работают над проектом восстановления перекрытий.
"До 1 декабря этого года будут забетонированы все четыре перекрытия, а к концу месяца — завершено восстановление наружной части здания. То есть до 22 декабря жильцы этого подъезда смогут вернуться в свои квартиры. Ремонт десяти квартир, больше остальных пострадавших при взрыве, завершится до марта", — сообщили в правительстве.
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Премьер республики Павел Филип попросил благоустроить прилегающую к дому территорию.
"На это время жильцы дома остаются в санатории Constructorul (Конструктор) и бывшей железнодорожной больнице", — отметили в правительстве.
Как не допустить повторения ЧП?
Чтобы подобные ситуации не повторились, министерство экономики и инфраструктуры по указанию премьера разработало и представило главе правительства план конкретных действий. Этот план включает:
- Корректировку законодательной базы, чтобы сжиженный газ продавали только имеющие специальное разрешение компании, которые будут нести ответственность за проверку и установку баллонов с газом.
- Ужесточение санкций за нарушение законодательства, касающегося использования и продажи баллонов с газом для бытового пользования.
- Корректировку налогово-бюджетной политики по сокращению акциза и НДС на импорт сжиженного газа для бытовых потребителей.
- Проведение проверок в школах, детских садах и общежитиях и продвижение кампании по информированию населения об опасности использования газовых баллонов.© Sputnik / Osmatesco
- Поощрение людей использовать современные электрические плиты.
- Анализ возможностей и определение источников финансирования для подключения домов к источнику газа.
В правительстве отметили, что план действий должен быть завершен и утвержден приказом премьер-министра. Затем документ обнародуют.
Из-за чего произошел взрыв?
Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв газового баллона произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11.
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Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП.
От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.
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