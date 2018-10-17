Когда жильцы дома на Рышкановке, где произошел взрыв, вернутся в квартиры

На личном контроле премьера Молдовы: названа официальная дата, когда жильцы пострадавшего от взрыва многоэтажного дома в Кишиневе, вернутся в свои квартиры.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. До 22 декабря этого года жильца многоквартирного дома на Рышкановке, где прогремел взрыв, смогут вернуться в свои квартиры, сообщили в среду в пресс-службе правительства Молдовы.

По свидетельству ответственных структур, на данный момент эксперты и проектировщики работают над проектом восстановления перекрытий.

"До 1 декабря этого года будут забетонированы все четыре перекрытия, а к концу месяца — завершено восстановление наружной части здания. То есть до 22 декабря жильцы этого подъезда смогут вернуться в свои квартиры. Ремонт десяти квартир, больше остальных пострадавших при взрыве, завершится до марта", — сообщили в правительстве.

Юрист: что делать, если у соседей газовый баллон>>>

Премьер республики Павел Филип попросил благоустроить прилегающую к дому территорию.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Еще одна жертва взрыва на Рышкановке: врач о причине смерти молодой женщины

"На это время жильцы дома остаются в санатории Constructorul (Конструктор) и бывшей железнодорожной больнице", — отметили в правительстве.

Как не допустить повторения ЧП?

Чтобы подобные ситуации не повторились, министерство экономики и инфраструктуры по указанию премьера разработало и представило главе правительства план конкретных действий. Этот план включает:

Корректировку законодательной базы, чтобы сжиженный газ продавали только имеющие специальное разрешение компании, которые будут нести ответственность за проверку и установку баллонов с газом. Ужесточение санкций за нарушение законодательства, касающегося использования и продажи баллонов с газом для бытового пользования. Корректировку налогово-бюджетной политики по сокращению акциза и НДС на импорт сжиженного газа для бытовых потребителей. Проведение проверок в школах, детских садах и общежитиях и продвижение кампании по информированию населения об опасности использования газовых баллонов. © Sputnik / Osmatesco Момент взрыва в доме на Рышкановке попал на видео Поощрение людей использовать современные электрические плиты. Анализ возможностей и определение источников финансирования для подключения домов к источнику газа.

В правительстве отметили, что план действий должен быть завершен и утвержден приказом премьер-министра. Затем документ обнародуют.

Из-за чего произошел взрыв?

Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв газового баллона произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11.

Выживший при взрыве на Рышкановке: погибшая женщина долго звала на помощь>>>

Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП.

От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.