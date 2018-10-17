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Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе

Когда жильцы дома на Рышкановке, где произошел взрыв, вернутся в квартиры

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (46)
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На личном контроле премьера Молдовы: названа официальная дата, когда жильцы пострадавшего от взрыва многоэтажного дома в Кишиневе, вернутся в свои квартиры.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. До 22 декабря этого года жильца многоквартирного дома на Рышкановке, где прогремел взрыв, смогут вернуться в свои квартиры, сообщили в среду в пресс-службе правительства Молдовы.

По свидетельству ответственных структур, на данный момент эксперты и проектировщики работают над проектом восстановления перекрытий.

"До 1 декабря этого года будут забетонированы все четыре перекрытия, а к концу месяца — завершено восстановление наружной части здания. То есть до 22 декабря жильцы этого подъезда смогут вернуться в свои квартиры. Ремонт десяти квартир, больше остальных пострадавших при взрыве, завершится до марта", — сообщили в правительстве.

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Больница скорой помощи в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"На это время жильцы дома остаются в санатории Constructorul (Конструктор) и бывшей железнодорожной больнице", — отметили в правительстве.

Как не допустить повторения ЧП?

Чтобы подобные ситуации не повторились, министерство экономики и инфраструктуры по указанию премьера разработало и представило главе правительства план конкретных действий. Этот план включает:

  1. Корректировку законодательной базы, чтобы сжиженный газ продавали только имеющие специальное разрешение компании, которые будут нести ответственность за проверку и установку баллонов с газом.
  2. Ужесточение санкций за нарушение законодательства, касающегося использования и продажи баллонов с газом для бытового пользования.
  3. Корректировку налогово-бюджетной политики по сокращению акциза и НДС на импорт сжиженного газа для бытовых потребителей.
  4. Проведение проверок в школах, детских садах и общежитиях и продвижение кампании по информированию населения об опасности использования газовых баллонов.
    Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    © Sputnik / Osmatesco
    Момент взрыва в доме на Рышкановке попал на видео
  5. Поощрение людей использовать современные электрические плиты.
  6. Анализ возможностей и определение источников финансирования для подключения домов к источнику газа.

В правительстве отметили, что план действий должен быть завершен и утвержден приказом премьер-министра. Затем документ обнародуют.

Из-за чего произошел взрыв?

Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв газового баллона произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11.

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Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП.

От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.

Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (46)

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Теги:
Рышкановка, жилой дом, ремонт, расселение, Молдова, правительство, Взрыв


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