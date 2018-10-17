Эпидемия инсультов: как ее намерены остановить молдавские врачи

В Молдове смертность от инсультов стоит на третьем месте, а также является причиной номер один при определении инвалидности.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik, Дарья Чернега. Уникальную для Молдовы хирургическую операцию провели отечественные врачи из института скорой медицинской помощи. Речь идет об удалении крупного тромба из артерии головного мозга. Ранее патологии, связанные с нарушением мозгового кровообращения, в Молдове лечились, как правило, медикаментозно. Но в случае больших сгустков, фармакологические препараты далеко не всегда эффективны.

Как прошла операция?

Пациентка, которой впервые в Молдове провели операцию по тромбоэкстракции, поступила в больницу скорой медицинской помощи в критическом состоянии. Ей диагностировали ишемический инсульт. Для медиков важно было не потерять драгоценное время, поскольку подобные операции могут сохранить жизнь, если с момента сильных головных болей прошло не более пяти-шести часов. Операцию проводила бригада медиков из 12 человек. Помимо нейрохирургов в ней принимали участие нейрорадиологи, специалисты скорой помощи, терапевты.

"Механическая тромбоэкстракция в цивилизованных странах является золотым стандартом в лечении таких заболеваний. В случае использования чисто фармакологических методов лечения один хороший результат приходится на 14 случаев. В случае тромбоэкстракции – один из трех", — рассказал нейрохирург Сергей Барат.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ченушэ: эти симптомы говорят о серьезных проблемах с сердцем

Тромбоэкстракция считается малоинвазивным хирургическим вмешательством. Его осуществляют при помощи катетера, который вводят через бедро, а затем тянут до головного мозга. Затем тромб при помощи специальной системы-ловушки извлекают из головного мозга.

Слабые сосуды: биологи рассказали о причинах развития атеросклероза>>>

Как заявил во время специальной пресс-конференции директор Национальной компании медицинского страхования Думитру Парфентьев, стоимость подобной операции достигает 50 тысяч леев. Поэтому ведомство предложило Минздраву рассмотреть вопрос о создании специальной программы, в рамках которой больных с нарушениями мозгового кровообращения будут лечить при помощи средств страховой медицины.

Эпидемия инсультов

Академик и директор клиники неврологии и нейрохирургии при институте скорой помощи Станислав Гроппа рассказал, что острое нарушение мозгового кровообращения во всем мире принимает эпидемиологические величины. По статистике, в Молдове смертность от этой патологии стоит на третьем месте, а также является причиной номер один при определении инвалидности.

"Ежегодно в Молдове фиксируется 12-13 тысяч случаев заболеваний, связанных с нарушением мозгового кровообращения. Более пяти тысяч человек умирают", — отметил Гроппа.

© Sputnik / Евгения Новоженина Как рыба помогает в профилактике заболеваний сердца

Для того, чтобы спасать жизни в острых случаях, необходимо дорогостоящее оборудование, которое оценивается в миллионы евро. Пока современная лаборатория есть в институте скорой помощи в Кишиневе.

Специалисты назвали способ избежать внезапной смерти>>>

Что обещает государство?

Одна из важных составляющих, которая обеспечивает положительный исход операции – скорейшая госпитализация пациента.

В этой связи госсекретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Борис Гылкэ отметил, что до конца года в Молдову прибудет более ста современных машин скорой помощи марки Mercedes, которые правительство закупит на деньги кредита Европейского банка реконструкции и развития.

"Мы предлагаем создать на национальном уровне центры по срочному лечению нервно-сосудистых заболеваний. Этот процесс начнется одновременно с началом реализации в Молдове масштабной больничной реформы", — заявил Гылкэ.

По словам чиновника, в рамках запланированных изменений услуги по лечению нервно-сосудистых заболеваний станут приоритетными.