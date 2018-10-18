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Российско-японский медицинский центр Саико в Хабаровске

Важно для женщин из сел Молдовы – бесплатная маммография

© Sputnik / Игорь Онучин
Общество
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В Молдове продолжается кампания "Доктор для тебя", направленная на профилактику здоровья и лечение жителей сельской местности страны.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Женщины по всей Молдове смогут бесплатно пройти маммографию — процедуру для профилактики рака груди.

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Где и когда можно будет пройти маммографию?

В рамках правительственной кампании "Доктор для тебя" перевозные маммографические станции выехали в Шолданештский, Ниспоренский, Страшенский, Кантемирский, Леовский и Резинский районы, а также работают и по Кишиневу.

До 30 ноября радиографию пройдут жительницы сел Гелэуза, Греблешть, Негрешть, Онешть, Рэдень, Ромэнешть, Тэтэрешть, Цигэнешть, Миклеушень, Кодрянка, Зубрешть, Войнова, Кириянка, Сирет, Рошкань, Ворничень, Гэлешть, Микэуць, Пэнэшешть, Чобанка, Кэприяна, Кожушна, Лозова, Стежэрень и Реча Страшенского района.

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До девятого ноября мобильная команда врачей будет в Оргеевском районе и объедет села Пересечина, Телешеу, Самананка, Донич, Иванча, Брэнешть, Фурчень, Требужень, Бутучень.

Около 250 участников акции стартовали от центрального корпуса медуниверситета и проследовали до парка «Валя морилор».
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С 29 октября по 30 ноября такие же услуги будут оказаны в Леовском районе — в селах Сырма, Хэнэсений Ной, Томай, Токиле-Рэдукань, Сэрата-Рэзешь, Сэрата Ноуэ, Купкуй, Казанджик, Селиште, Фрумушика, Филипень, Романовка, Борогань, Сэрэтень, Князевка, Виктория, Томаюл Ноу, Сэрэцика Веке, Кызлар, Бештемик, Вознесень, Троица, Троян, Ковурлуй, Сэрэцика Ноуэ, Кымпул Дрепт, Колибабовка, Чадыр, Орак, Яргара, Тигеч, Купорань и Бэюш.

Под контролем министра

В Кишиневе со среды и по 26 октября маммографию можно будет пройти на предприятиях АО Franzeluța и на швейной фабрике Ionel, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Часто женщины, работающие очень много, не находят времени для посещения врачей. Но это обследование важно ля всех представительниц прекрасного пола. Рак груди необходимо идентифицировать как можно раньше, чтобы предотвратить развитие этой болезни", — заявила журналистам министр здравоохранения, труда и соцзащиты Сильвия Раду во время посещения фабрики АО Franzeluța, где в среду проводилась процедура маммографии.

Также в этот день две мобильные бригады прибыли в Страшены и село Пересечина Оргеевского района.

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Теги:
маммография, рак груди, Силвия Раду
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