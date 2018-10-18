Мемориалы ВОВ: в Молдове их реконструируют больше, чем планируют изначально

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. В 14-ти населенных пунктах Молдовы за последние четыре года при активном участии местных органов власти и славянской правозащитной организации "Вече" были отреставрированы мемориалы и братские захоронения солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

План перевыполнен

Как сообщил корреспонденту Sputnik председатель "Вече" Николай Гуцул, изначально, правда, планировалось привести в порядок девять объектов, посвященных памяти о Великой Отечественной войне, поэтому текущий результат несет немалую значимость в деле восстановления памяти о борцах с нацизмом.

"В этом году начаты работы по реконструкции мемориальных комплексов в селе Копанка Кaушанского района, селе Каракуй Хынчештского района, селе Гура Быкулуй Новоаненского района, а также начата реставрация памятника Герою Советского Союза Шарифзяну Казанбаеву в селе Чокылтень Оргеевского района", — рассказал Гуцул.

По его словам, за счет бюджетных ассигнований правительства Москвы, в 2015, 2016 и 2017 годах правление "Вече" выдало единоразовую материальную помощь на общую сумму более миллиона 300 тысяч леев 1210-ти ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Книги в помощь всем

"В рамках празднования 70-летия Великой Победы над фашизмом была переиздана двухтомная книга "Они сражались против фашизма", и создан документально-патриотический фильм "Сохраним для потомков". В октябре 2015 года в Кишиневе успешно был проведен двухдневный семинар для преподавателей русского языка общеобразовательных учреждений Кишинева, в котором принимали участие ученые-лингвисты ведущих вузов Москвы", — отметил Гуцул.

© Sputnik / Евгений Биятов В Молдове восстановили памятник Герою Советского Союза

Он добавил, что на высоком организационном уровне было проведено четыре международных конференции на военно-патриотическую тематику.

Ликбез для пропагандистов — памятники ВОВ в Молдове >>>

"А 26 августа 2017 года в Кишиневе на Международной конференции "Героизм советских воинов, проявленный при освобождении Молдавии от фашистской оккупации, глазами потомков" был создан республиканский общественно-публичный оргкомитет "VICTORIA-75", в состав которого вошли десятки примаров сел, коммун и городов, несколько руководителей районов и экономические агенты. В апреле 2018 года был утвержден план комплексных мероприятий по реконструкции и благоустройстве значимых мемориальных комплексов и воинских памятников-захоронений, а также по обновлению музеев боевой славы на базе общеобразовательных учреждений и домов культуры на 2018-2020 годы", — рассказал Гуцул.