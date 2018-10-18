Додон о взрыве в Керчи: такого рода трагедии не имеют ни границ, ни национальностей

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи, где в результате теракта в политехническом колледже погибли 20 человек, большинство из которых - студенты.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в страшной трагедии в Керчи. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Президент Молдовы отметил, что "такого рода трагедии не имеют ни границ, ни национальностей".

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"К сожалению, в сегодняшнем мире никто не застрахован от таких бессмысленных и жестоких актов насилия. В этом контексте отмечу, что все усилия на международном, региональном и национальном уровне должны быть направлены на предотвращение подобных случаев", - подчеркнул Додон.

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В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых - 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.