Любимица Гимпу Алина Зотя-Дурня ушла из парламента Молдовы

Уход либералки из парламента был ожидаем: как прокомментировали ее отсутствие депутаты.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя-Дурня находится в декретном отпуске, заявил в четверг спикер парламента Молдовы Андриан Канду.

Председатель высшего законодательного органа республики зачитывал список депутатов, которые покинули зал заседаний парламента перед голосованием по проекту включения в Конституцию пункта об евроинтеграции (законодателям не хватило необходимых для принятия этой поправки голосов). В этот список угодила и Зотя-Дурня. Однако Канду сразу отметил, что ошибся.

"Да, в этом списке не может быть госпожа Зотя, которая находится в декретном отпуске", — сказал Канду.

При этом либералка успела появиться на первых заседаниях высшего законодательного органа текущей осенне-зимней сессии. Тогда она заявила, что будет исполнять мандат депутата до конца нынешнего созыва парламента, который истекает 30 ноября 2018 года.

Молчание в соцсетях

Любимица главного предводителя молдавских либералов Михая Гимпу не делится со своими подписчиками в соцсетях фотографиями и новостями из своей жизни в декрете. Ее супруг тоже немногословен.

© Sputnik / Miroslav Rotari Алина Зотя-Дурня изменилась до неузнаваемости: как выглядит либералка

К слову, парочка до сих пор не указала в разделе Facebook "Семья и отношения" о том, что они состоят в браке.

Либеральная свадьба

Зотя вышла замуж осенью прошлого года за молодого предпринимателя Влада Дурня. Они сыграли свадьбу в одном из люксовых ресторанов в Кишиневе. Среди гостей были родственники, депутаты и другие члены Либеральной партии.

О чем думал Михай Гимпу во время свадьбы Алины Зотя-Дурня>>>

На свадьбе Алины Зотя и Влада Дурня присутствовал и предводитель молдавских либералов Михай Гимпу.