17:47 18 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.97
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Михай Гимпу и Алина Зотя-Дурня

Любимица Гимпу Алина Зотя-Дурня ушла из парламента Молдовы

© Photo: PL
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (57)
791 0 0

Уход либералки из парламента был ожидаем: как прокомментировали ее отсутствие депутаты.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя-Дурня находится в декретном отпуске, заявил в четверг спикер парламента Молдовы Андриан Канду.

Председатель высшего законодательного органа республики зачитывал список депутатов, которые покинули зал заседаний парламента перед голосованием по проекту включения в Конституцию пункта об евроинтеграции (законодателям не хватило необходимых для принятия этой поправки голосов). В этот список угодила и Зотя-Дурня. Однако Канду сразу отметил, что ошибся.

"Да, в этом списке не может быть госпожа Зотя, которая находится в декретном отпуске", — сказал Канду.

При этом либералка успела появиться на первых заседаниях высшего законодательного органа текущей осенне-зимней сессии. Тогда она заявила, что будет исполнять мандат депутата до конца нынешнего созыва парламента, который истекает 30 ноября 2018 года.

Молчание в соцсетях

Любимица главного предводителя молдавских либералов Михая Гимпу не делится со своими подписчиками в соцсетях фотографиями и новостями из своей жизни в декрете. Ее супруг тоже немногословен.

Депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя на первом заседании парламента осенне зимней сессии 2018 года
© Sputnik / Miroslav Rotari
Алина Зотя-Дурня изменилась до неузнаваемости: как выглядит либералка

К слову, парочка до сих пор не указала в разделе Facebook "Семья и отношения" о том, что они состоят в браке.

Либеральная свадьба

Зотя вышла замуж осенью прошлого года за молодого предпринимателя Влада Дурня. Они сыграли свадьбу в одном из люксовых ресторанов в Кишиневе. Среди гостей были родственники, депутаты и другие члены Либеральной партии.

О чем думал Михай Гимпу во время свадьбы Алины Зотя-Дурня>>>

На свадьбе Алины Зотя и Влада Дурня присутствовал и предводитель молдавских либералов Михай Гимпу.

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (57)

По теме

Алина Зотя скоро станет мамой — муж опубликовал ее "беременное" фото
Кредо Алины Зоти – паркуюсь, как хочу
Депутат парламента Молдовы Зотя-Дурня сделала себе тату: на каком месте
Теги:
декретный отпуск, парламент, Алина Зотя-Дурня, Алина Зотя


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина в наручниках, фото из архива
    Шпион, выйди вон!

    В Азербайджане задержали иностранного шпиона. По версии спецслужб, он подкупал граждан республики, чтобы добыть военную информацию.

  • Консервы для солдат
    Вам крышка!

    В Армении будет расширено производство алюминиевых крышек: правительство одобрило льготы на оборудование и сырье.

  • Дрофа
    Красотки для шейхов

    Правительство Казахстана разрешило четырем арабским шейхам охотиться на занесенную в Красную книгу дрофу-красотку.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Официальный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Кишинев.
Самые яркие моменты: официальный визит Эрдогана в Молдову - фото
Момент, как Росляков покупает оружие перед нападением в Керчи
"Керченскому стрелку" беспрепятственно продали ружье и патроны - видео
Теракт в Керчи
Взрыв в Керчи: что произошло

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться