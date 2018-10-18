Любимица Гимпу Алина Зотя-Дурня ушла из парламента Молдовы

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Алина Зотя-Дурня находится в декретном отпуске, заявил в четверг спикер парламента Молдовы Андриан Канду.
Председатель высшего законодательного органа республики зачитывал список депутатов, которые покинули зал заседаний парламента перед голосованием по проекту включения в Конституцию пункта об евроинтеграции (законодателям не хватило необходимых для принятия этой поправки голосов). В этот список угодила и Зотя-Дурня. Однако Канду сразу отметил, что ошибся.
"Да, в этом списке не может быть госпожа Зотя, которая находится в декретном отпуске", — сказал Канду.
При этом либералка успела появиться на первых заседаниях высшего законодательного органа текущей осенне-зимней сессии. Тогда она заявила, что будет исполнять мандат депутата до конца нынешнего созыва парламента, который истекает 30 ноября 2018 года.
Молчание в соцсетях
Любимица главного предводителя молдавских либералов Михая Гимпу не делится со своими подписчиками в соцсетях фотографиями и новостями из своей жизни в декрете. Ее супруг тоже немногословен.
К слову, парочка до сих пор не указала в разделе Facebook "Семья и отношения" о том, что они состоят в браке.
Либеральная свадьба
Зотя вышла замуж осенью прошлого года за молодого предпринимателя Влада Дурня. Они сыграли свадьбу в одном из люксовых ресторанов в Кишиневе. Среди гостей были родственники, депутаты и другие члены Либеральной партии.
О чем думал Михай Гимпу во время свадьбы Алины Зотя-Дурня>>>
На свадьбе Алины Зотя и Влада Дурня присутствовал и предводитель молдавских либералов Михай Гимпу.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.